Генштаб: Росія за добу втратила 2580 військових і 73 артилерійські системи

За минулу добу російська армія втратила близько 2580 військових. Також Сили оборони знищили 73 артилерійські системи, 10 бойових броньованих машин, три танки та два засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Росія втратила:

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особового складу — близько 2580 осіб;

танків — 3;

бойових броньованих машин — 10;

артилерійських систем — 73;

засобів ППО — 2;

наземних робототехнічних комплексів — 5;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1559;

автомобільної техніки та автоцистерн — 513;

спеціальної техніки — 2.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 11 листопада 2026 року становлять близько 1 614 180 військових, 12 468 танків, 25 706 бойових броньованих машин, 52 231 артилерійську систему, 2266 РСЗВ, 1756 засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3122 наземні робототехнічні комплекси, 604 910 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 173 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4894 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.