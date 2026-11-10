        Події

        Росія завдала комбінованого удару по Одещині: чоловік загинув на зупинці, жінку госпіталізували

        Галина Шподарева
        10 Листопада 2026 20:48
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        Рятувальники на місці обстрілу / Фото ілюстративне: ДСНС
        Рятувальники на місці обстрілу / Фото ілюстративне: ДСНС

        Увечері 10 листопада росіяни завдали комбінованого удару по півдню Одеської області. Відомо про загиблого чоловікам та поранену жінку, які під час атаки перебували на зупинці громадського транспорту.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Унаслідок російського удару загинув 69-річний чоловік, 70-річну жінку з множинними травмами госпіталізували.

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        Пошкоджено об’єкти інфраструктури та житловий сектор. Також пошкоджень зазнали триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийка.

        На місцях ударів триває ліквідація наслідків.


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