Жителі окупованих Олешок просять про нову евакуацію: Лубінець розкрив деталі підготовки місії

Після успішної гуманітарної місії з Олешок на Херсонщині продовжують надходити звернення від місцевих жителів, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Наразі опрацьовується можливість організації додаткового безпечного виїзду, однак для цього необхідно погодити гуманітарні та безпекові умови.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, після першої гуманітарної місії жителі Олешок та Олешківської громади продовжують телефонувати й звертатися по допомогу. Люди, які побачили, що механізм безпечного виїзду спрацював, також висловлюють бажання залишити територію громади.

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Наразі триває збір та оновлення інформації про кожного, хто хоче виїхати. Зокрема, уточнюють місцеперебування людей, стан здоров’я, мобільність, склад сім’ї, наявність документів та потребу в медичному або спеціальному транспорті.

Особливу увагу приділяють людям похилого віку, маломобільним громадянам, людям з інвалідністю, тяжкохворим і сім’ям із дітьми.

“Зараз ми працюємо над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови”, — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що після напрацювання безпечного механізму люди, яких стосується виїзд, отримають необхідну інформацію.

За словами омбудсмена, звернення, які надходили раніше, збережені та продовжують опрацьовуватися. Якщо у заявників змінилися стан здоров’я, місцеперебування, склад сім’ї або контактні дані, про це необхідно повідомити. Лубінець уточнив, що наступна ініціатива планується виключно для Олешок та навколишніх населених пунктів.