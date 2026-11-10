Reuters: Удари України скоротили нафтопереробні потужності Росії на 30%

Нові атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи від кінця жовтня скоротили нафтопереробні потужності РФ приблизно на 30%. За даними галузевих джерел, протягом останнього тижня удари порушили роботу дев’яти з 35 найбільших російських НПЗ.

Про це повідомляє Reuters.

Україна посилила удари по російських нафтопереробних заводах наприкінці жовтня, після того, як оголошене президентом США Дональдом Трампом припинення атак на енергетичні об’єкти між Києвом і Москвою не набуло чинності.

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Протягом останнього тижня українські атаки порушили роботу та спричинили аварійні ситуації на дев’яти з 35 великих нафтопереробних заводів Росії.

Сукупна проєктна потужність російських НПЗ, які зазнали атак безпілотників від кінця жовтня, становить близько 300 тисяч тонн, або 2,2 млн барелів на добу. Загальна потужність первинної переробки нафти в Росії оцінюється приблизно у 930 тисяч тонн на добу.

Наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли близько 700 тисяч тонн, або 5 млн барелів сирої нафти на добу. За оцінками джерел Reuters, фактичне скорочення обсягів переробки нафти на російських заводах може сягати 200 тисяч тонн на добу.

Серед постраждалих підприємств — нафтопереробні заводи в Рязані, Ярославлі та Поволжі, а також три великі заводи в центральній частині Росії.

Нові удари по російських НПЗ ускладнюють ситуацію з дефіцитом пального на внутрішньому ринку РФ на тлі постачання дизельного пального на міжнародні ринки відповідно до експортної домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Міністр закордонних справ Росії Сергій заявив, що Україна ігнорує заклики Трампа припинити удари по російських енергетичних об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня повідомив, що Київ продовжує атакувати об’єкти російського нафтового сектору у відповідь на удари Росії по українській енергетиці. За словами Зеленського, українські електростанції, енергомережі, системи опалення та водопостачання зазнають постійних атак, а Москва відмовилася від деескалаційних кроків, які обговорювали міжнародні партнери.