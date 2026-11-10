Україна готова спільно зі США виробляти дрони: Сибіга провів переговори з Рубіо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Парижі з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили американські мирні зусилля, ситуацію на фронті, посилення української протиповітряної оборони та перспективи спільного виробництва безпілотників.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

Зустріч була присвячена підтвердженню міцності стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами. Під час переговорів Сибіга та Рубіо обговорили мирні зусилля під керівництвом США, ситуацію на полі бою та міжнародні події.

Реклама

Реклама

“Ми повинні використовувати кожну можливість для дипломатії та деескалації”, — наголосив український міністр.

Сибіга подякував Сполученим Штатам за їхню участь у дипломатичних і гуманітарних зусиллях, а також окремо першій леді США Меланії Трамп за врятовані життя завдяки успішній гуманітарній операції в Олешках.

Окремою темою зустрічі стала ситуація в Чорному морі. Сторони обговорили необхідність відновлення свободи судноплавства для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Сибіга наголосив на готовності України розвивати взаємовигідну безпекову та економічну співпрацю зі США, зокрема спільне виробництво безпілотників і перспективні економічні проєкти. Також говорили зміцнення оборонних спроможностей України, протиповітряної оборони та стійкості країни напередодні зими.

На завершення зустрічі Сибіга повторно запросив державного секретаря США відвідати Україну.

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував зустріч із Сибігою, назвавши її продуктивною. За його словами, сторони обговорили поточні переговори щодо завершення війни Росії проти України, енергетичну стійкість та оборонну співпрацю.

“Сполучені Штати продовжують зосереджуватися на досягненні тривалого та стійкого миру”, — наголосив Рубіо.