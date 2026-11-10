Віткофф розкрив підсумки зустрічі США, України та Європи перед переговорами з Росією

Представники США, України та європейських партнерів перед тристоронніми переговорами з Росією провели координаційну зустріч щодо завершення війни та майбутніх гарантій безпеки. Сторони наголосили, що будь-які домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність і право держав самостійно ухвалювати рішення.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

За його словами, зустріч була присвячена координації позицій перед майбутніми тристоронніми переговорами з Росією та пошуку умов для довготривалого миру.

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Учасники обговорили, зокрема, надійні гарантії безпеки для України як частину потенційного врегулювання.

“Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність у прийнятті рішень і передбачати надійні гарантії безпеки для України”, — йдеться у заяві.

Сторони хочуть створити спільну систему гарантій

Спільною метою США, України та європейських партнерів Віткофф назвав створення практичної та взаємопов’язаної системи безпеки.

Вона має посилити довгострокову захищеність України та створити необхідний рівень довіри для досягнення домовленості шляхом переговорів.

Окремо сторони обговорили, як після завершення війни використати та посилити вже наявні європейські безпекові інституції й домовленості.

Учасники також визнали необхідність врахувати післявоєнні безпекові ризики та знизити ймовірність нового конфлікту.

НАТО залишатиметься ключовою частиною системи безпеки

На зустрічі обговорювали механізми управління ризиками та недопущення небезпечної ескалації.

США, Україна та європейські партнери підтвердили спільну підтримку сильної післявоєнної архітектури безпеки Європи.

При цьому сторони окремо наголосили, що сильне НАТО й надалі залишатиметься центральним елементом колективної оборони євроатлантичного простору.

Переговорний формат планують розширювати

За словами Віткоффа, США, Україна та європейські партнери продовжать тісну координацію протягом усього переговорного процесу.

Спільною метою є перехід до ширшого багатостороннього формату переговорів із залученням європейських партнерів.

Сторони також заявили про намір працювати над досягненням всеосяжного та довготривалого миру.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що українська делегація розпочала роботу в ОАЕ з координаційної зустрічі з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО, Єврокомісії та США. Після узгодження позицій сторони перейшли до тристороннього формату переговорів Україна–США–Росія.