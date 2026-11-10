У Абу-Дабі відновлюються переговори України, США та Росії: головні теми

Представники США, України та Росії 10 листопада зберуться в Абу-Дабі на перші тристоронні переговори з лютого. Основними темами стануть післявоєнні гарантії безпеки та територіальні питання на сході України.

Про це повідомляє Financial Times.

Переговори триватимуть два дні. Американські чиновники вважають, що питання територій і майбутньої безпекової архітектури необхідно вирішувати паралельно.

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Новий раунд переговорів став продовженням активних дипломатичних контактів минулого місяця. За словами представників США, Вашингтон зараз щодня контактує як з російською, так і з українською стороною.

Водночас очікування щодо швидкого прориву залишаються низькими. У США вважають, що Володимир Путін поки не демонструє готовності завершити війну.

США хочуть залучити Європу

Американська сторона намагатиметься переконати Росію погодитися на багатосторонній формат переговорів за участю європейських представників.

“Ми твердо переконані, що на цьому етапі для завершення війни Європа справді має бути за столом переговорів”, — заявив американський чиновник.

У Європі ця ініціатива може бути сприйнята позитивно після того, як пропозиція адміністрації Дональда Трампа щодо нової європейської безпекової “рамки”, яка могла б обговорюватися з Москвою, викликала занепокоєння в європейських столицях.

Європейські країни наполягають, що будь-яке обговорення майбутньої системи безпеки континенту має відбуватися за їхньої участі та після врегулювання війни в Україні.

Перед початком переговорів спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали провести консультації з представниками України, ЄС, НАТО, а також Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Вашингтон обговорює гарантії “на кшталт статті 5”

За словами американського чиновника, адміністрація Трампа запитувала Москву, чи заперечуватиме вона проти надання Україні з боку США гарантій безпеки “на кшталт статті 5” НАТО.

Йдеться про принцип колективної оборони, за яким напад на одного союзника розглядається як напад на всіх.

Вашингтон також обговорював можливість того, щоб аналогічні гарантії надало НАТО.

Остаточне рішення щодо характеру можливих гарантій безпеки з боку США, за словами чиновника, ухвалюватиме Дональд Трамп.

Росія заявляє, що позитивно ставиться до обговорення майбутніх післявоєнних гарантій безпеки, однак поки не демонструє готовності до суттєвих поступок.

Москва продовжує наполягати на територіальних вимогах

За словами людей, знайомих із позицією Кремля, Путін розглядає зиму як можливість послабити Україну за допомогою масованих ударів по її інфраструктурі.

Він також продовжує вимагати, щоб українські війська залишили контрольовані Києвом території Донбасу як передумову для припинення вогню.

Крім того, у Москві можуть пов’язувати майбутні гарантії безпеки для України з додатковими територіальними поступками.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що переговори щодо територій можуть відбуватися лише на рівні лідерів.

Українські посадовці також оцінюють перспективи переговорів в Абу-Дабі стримано, вважаючи, що Москва наразі більше налаштована продовжувати бойові дії, ніж шукати компроміс.

Росія не планує прямих переговорів із європейцями

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що дискусії в Абу-Дабі будуть присвячені “узгодженню принципів”, які можуть бути затверджені після завершення переговорів щодо повного врегулювання.

Один із ключових українських переговорників Рустем Умєров заявив, що українська сторона проведе в Абу-Дабі окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами.

За його словами, Київ прагне узгодити позиції та сформувати спільне бачення подальших кроків.

Водночас Росія дала зрозуміти, що не планує безпосередньо зустрічатися з представниками Європи в Абу-Дабі.

“Американці та українці мають свої канали комунікації з європейцями і, схоже, вже створюють власний координаційний механізм. Але це тристоронні переговори Росії та України за посередництва США”, — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У Європі хочуть контролювати ширші безпекові питання

Європейські дипломати визнають, що не очікують швидкого прориву в Абу-Дабі, але вважають важливим залишатися залученими до процесу.

Їхня мета — підтримати Україну та не допустити, щоб питання європейської безпеки обговорювалися без участі самих європейських країн.

Європейські чиновники також допускають обговорення відновлення механізмів зниження ризиків, які існували ще за часів холодної війни.

Серед можливих варіантів називають повернення до домовленостей на кшталт Договору з відкритого неба, що дозволяв взаємні спостережні польоти над військовими об’єктами, а також угод, які обмежували розміщення окремих типів ракет.

Джаред Кушнер заявив, що майбутні дискусії про європейську безпеку можуть бути зосереджені на “посиленні консультацій, надійному кризовому зв’язку, більшій військовій прозорості та взаємних заходах для зниження ризику ескалації”.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що США запропонували Росії погодитися на гарантії безпеки для України, подібні до статей 4 і 5 договору НАТО. У Вашингтоні вважають, що питання безпеки та територіальні домовленості мають обговорюватися паралельно.