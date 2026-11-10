Росія атакувала Харківщину: серед постраждалих — дитина віком 1 рік 11 місяців

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та ще 10 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали восьмеро людей, серед них дитина віком 1 рік 11 місяців.

Про це повідомив Олег Синєгубов.

У Харкові поранення отримали жінки 70 і 77 років, чоловіки 54 і 44 років та хлопчик віком 1 рік 11 місяців. Ще дві жінки — 46 і 80 років — отримали гостру реакцію на стрес.

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У селищі Шевченкове поранено 22-річного чоловіка.

Крім того, по медичну допомогу звернулися семеро людей, які постраждали в Ізюмі вночі 9 листопада. Поранення отримали 11-річна дівчинка та 5-річний хлопчик, а хлопчики 8 і 12 років, 17-річний юнак, 14-річна дівчинка та 46-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Також медики надали допомогу чоловікам 20 і 78 років та 74-річній жінці, які постраждали в Ізюмі 5 листопада.

Російські війська протягом доби застосували по Харківщині дві ракети, два БпЛА типу “Молнія”, 13 FPV-дронів і 62 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, дев’ять автомобілів, магазин та електромережі.

У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджені багатоквартирний і два приватні будинки та господарчі споруди, також загинула свійська птиця.

У Куп’янському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки, два магазини, відділення пошти, два автомобілі та гараж у селищі Шевченкове, дві господарчі споруди у селі Просянка та два приватні будинки у селі Зорянське.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль у селі Болибоки, а в Чугуївському районі — ангар у селі Леб’яже та автомобіль у селищі Старий Салтів.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 172 людини. Всього від початку його роботи зареєстровано 68 643 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак у бік Охрімівки, Хрипунів, Малої Вовчої та в районах Стариці й Чугунівки.

На Куп’янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.