Гарантії безпеки як у НАТО: США запропонували Росії угоду щодо України

США запропонували Росії погодитися на угоду, яка передбачатиме для України гарантії безпеки, аналогічні статтям 4 і 5 договору НАТО. Водночас укладення угоди під час переговорів в Абу-Дабі не очікується — зустріч має допомогти уточнити позиції сторін і створити основу для подальших переговорів.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Алекс Рауфоглу в соцмережі X за підсумками закритого телефонного брифінгу американських посадовців для журналістів.

За його словами, США прагнуть вийти за межі тристоронніх переговорів і перейти до ширшого багатостороннього формату за участю європейських країн.

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Очікується, що Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія, а також представники НАТО, ЄС і України долучаться до обговорення гарантій безпеки та післявоєнної архітектури європейської безпеки.

Центральним питанням стануть гарантії безпеки для України. Американські посадовці заявили, що Вашингтон запропонував Москві погодитися на домовленість, яка забезпечить Україні захист, аналогічний передбаченому статтями 4 і 5 договору НАТО.

Водночас будь-які зобов’язання Сполучених Штатів зрештою залежатимуть від рішення президента Дональда Трампа. Один з американських посадовців також наголосив, що фінансовий тягар має взяти на себе Європа.

Територіальне питання залишається невирішеним. Росія продовжує вимагати передачі їй усієї Донецької області, тоді як Україна виступає за збереження нинішньої лінії зіткнення.

За словами американських посадовців, обидві сторони продемонстрували певну гнучкість під час закритих обговорень. Однак у Вашингтоні наголошують, що територіальні питання та післявоєнні домовленості щодо безпеки необхідно обговорювати паралельно й зрештою вирішувати разом.

Укладення угоди під час переговорів в Абу-Дабі не очікується. Головна мета зустрічі — уточнити позиції сторін, визначити розбіжності, які залишаються, та створити основу для подальших переговорів.

Американські посадовці оцінюють перспективи переговорного процесу з “обережним оптимізмом”. Вони також припустили, що залежно від досягнутого прогресу найближчим часом можуть відбутися нові зустрічі з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.