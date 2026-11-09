Повернувся з тривалого “відрядження”: нардеп Куницький уперше за два роки з’явився у Раді

9 листопада народний депутат від “Слуги народу” Олександр Куницький вперше за понад два роки взяв участь у голосуванні Верховної Ради. Востаннє він з’являвся в парламенті у вересні 2024 року, після чого виїхав за кордон у “відрядження” і тривалий час не повертався до України.

Про це повідомили в русі “Чесно”.

Як свідчать дані голосування на сайті Верховної Ради, 9 листопада Куницький проголосував за постанову №15220 про звільнення Єлизавети Пушко-Цибуляк із посади члена Рахункової палати. Перебування депутата в сесійній залі також підтвердили його колеги Ольга Василевська-Смаглюк та Олексій Гончаренко.

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Як повідомлялося раніше, 23 вересня 2024 року Куницький виїхав з України у відрядження до США для “поглиблення міжпарламентського співробітництва”. Поїздку погодила Верховна Рада, однак замість запланованого тижня депутат залишився за кордоном.

У своїй останній декларації Куницький зазначив, що з жовтня 2024 року безоплатно проживає у квартирі в Канаді площею 43 квадратні метри.

Попри тривалу відсутність, депутат зберіг мандат і членство в парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності, хоча у Верховній Раді двічі реєстрували постанови про його відкликання з комітету. Депутатську зарплату він не отримував. З фракції “Слуга народу” Куницького також не виключили.

За даними Руху “Чесно”, протягом 2025 року депутат пропустив усі засідання Верховної Ради та потрапив до списку найбільших прогульників парламенту.

Довідка: що відомо про Олександра Куницького

Олександр Куницький народився у 1983 році. У 2019 році його обрали народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії “Слуга народу” в окрузі №169 у Харкові. Є членом парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності.

До політичної кар’єри Куницький був відомий як автоблогер ZpSanek. Він вів YouTube-канал про порушення з боку поліції, який мав понад мільйон підписників.

Під час парламентських виборів 2019 року виник скандал через наявність у Куницького ізраїльського громадянства. ЦВК скасувала його реєстрацію кандидатом, однак згодом її відновили за рішенням суду.

У 2021 році НАЗК виявило недостовірні відомості в декларації депутата на 2,3 млн гривень. Також агентство складало протоколи через можливе лобіювання інтересів пов’язаного з ним бізнесу.

У жовтні 2023 року Куницький разом із нардепом Артемом Дмитруком потрапив у скандал через вуличну бійку в центрі Києва. Чоловік, який був на відео з депутатами, стверджував, що вони побили його, вимагаючи гроші. За фактом інциденту відкрили кримінальні провадження.

У березні 2024 року журналісти “Схем” з’ясували, що харківське підприємство Autoenterprise, пов’язане з оточенням Куницького, уклало контракт на постачання зарядних станцій для електромобілів до окупованого Криму. Раніше депутат обіймав керівні посади в цій компанії.