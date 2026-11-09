В Абу-Дабі відбудуться окремі переговори України з європейськими партнерами без Росії, — Умєров

Українська делегація прямує до Абу-Дабі, де 10–11 листопада заплановані тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Паралельно відбудуться окремі координаційні зустрічі з представниками європейських країн, НАТО та Єврокомісії.

Про це повідомив очільник української переговорної делегації Рустем Умєров.

За його словами, українські переговорщики перебувають на шляху до Абу-Дабі, де у вівторок і середу, 10–11 листопада, має відбутися тристороння зустріч представників України, США та Росії.

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У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які входять до формату Е4. Також очікується присутність представників НАТО та Європейської комісії.

З європейськими партнерами українська делегація планує провести окремі координаційні зустрічі.

“Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу”, — написав Умєров.

Також Умєров подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за надання майданчика для переговорів, а представникам США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру — за підготовку зустрічей.

Метою переговорів він назвав досягнення довготривалого та стійкого миру, гарантій безпеки для України й створення умов для її повоєнного відновлення.