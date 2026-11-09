Європейці приєднаються до переговорів в Абу-Дабі, щоб стримати вимоги Росії щодо безпеки — FT

Високопоставлені європейські чиновники візьмуть участь у переговорах щодо війни в Україні, які відбудуться в Абу-Дабі 10–11 листопада. Їхнє залучення має посилити позиції України та завадити спробам Росії використати переговори для перегляду архітектури безпеки в Європі.

Про це пише Financial Times з посиланням на трьох співрозмовників, ознайомлених із підготовкою зустрічі.

За даними видання, до окремих етапів переговорів мають долучитися радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також керівники апаратів президентки Єврокомісії та генерального секретаря НАТО.

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Спочатку переговори в Абу-Дабі планувалися як тристороння зустріч представників США, України та Росії.

Європу стурбували заяви команди Трампа

Однією з причин активнішого залучення європейців стали заяви президента США Дональда Трампа та його зятя і мирного посланця Джареда Кушнера про те, що ширша архітектура європейської безпеки може стати частиною майбутніх домовленостей.

За словами двох європейських чиновників, згадка Кушнера про нову післявоєнну “рамку” для Європи заздалегідь не обговорювалася з європейськими столицями.

Європейські уряди наполягають, що будь-які переговори щодо ширшої системи безпеки в Європі мають відбуватися лише після мирних переговорів з Україною, а не паралельно з ними.

Росія давно домагається права впливати на такі питання, як навчання НАТО, розміщення військ та систем озброєнь у Східній Європі.

Для європейських столиць така перспектива є неприйнятною, оскільки вони розглядають її як повернення до логіки сфер впливу часів холодної війни.

“Останніми тижнями європейці дали почути свій голос, пояснивши американському посереднику, що жодне обговорення майбутнього континенту не може ігнорувати наші очікування та вимоги”, — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Європейців найбільше цікавлять гарантії безпеки та відновлення України

Точний формат переговорів в Абу-Дабі поки невідомий.

За словами співрозмовників FT, очікується серія окремих зустрічей за участю різних представників залежно від теми.

Для європейської сторони найбільш важливими будуть питання гарантій безпеки для України та післявоєнного економічного відновлення.

Видання зазначає, що після повернення Дональда Трампа до влади Європа так і не змогла остаточно визначити, хто саме має представляти континент у переговорах щодо України та яку спільну позицію слід відстоювати.

Минулого тижня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала європейський підхід як “розрізнений і нескоординований”.

Лідери ЄС мають обговорити організацію подальшої роботи на саміті в п’ятницю.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в європейських столицях занепокоєні спробами адміністрації Дональда Трампа обговорювати з Росією нову рамку європейської безпеки в межах мирного процесу щодо України. Європейські країни наполягають, що питання майбутньої архітектури безпеки континенту не можуть вирішуватися без їхньої участі.