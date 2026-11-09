Кличко відповів на ідею безкоштовного проїзду в Києві: автобуси є, водіїв немає

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував запропоновану центральною владою ідею безкоштовного проїзду та заявив, що столиця має резерв автобусів, однак не вистачає водіїв. За його словами, для повноцінної заміни метро за обсягом перевезень Києву знадобилося б до 1020 автобусів.

Про це Кличко написав у Telegram.

За словами мера, президент доручив прем’єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду та знайти резерв автобусів.

Реклама

Реклама

“Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає!” — заявив Кличко.

Він повідомив, що сьогодні, коли електротранспорт не працює, у столиці кількість автобусних маршрутів збільшили до 129. На них курсують 418 автобусів, які обслуговують 685 водіїв.

Ще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники, на яких працюють 680 маршруток.

За словами Кличка, КП “Київпастранс” технічно може додатково випустити на лінії ще 25 справних автобусів.

Однак для цього необхідно залучити щонайменше 50 додаткових водіїв категорії D, які також мають пройти стажування на маршрутах.

Мер додав, що через встановлений ліміт підприємство не може забронювати нових водіїв.

Кличко також зазначив, що для повноцінної заміни метро за кількістю перевезених пасажирів знадобилося б до 1020 автобусів.

Водночас, за його словами, наземний транспорт не здатний забезпечити таку ж регулярність руху, як метро, оскільки пересувається в загальному транспортному потоці.

Окремо мер порушив питання фінансування безкоштовного проїзду.

За його словами, держава за 11 років заборгувала Києву понад 8 млрд гривень субвенції за перевезення пільгових категорій пасажирів.

Кличко заявив, що щороку громадський транспорт столиці коштом міського бюджету перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги для яких передбачені державою.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва та забезпечити столицю достатнім резервом автобусів. Такі заходи опрацьовують на випадок перебоїв у роботі метро та проблем із мостами через Дніпро.