У Ленінградській області після атаки дронів загорівся Киришський НПЗ

У Ленінградській області РФ на тлі атаки безпілотників загорівся Киришський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ Росії. Губернатор регіону Олександр Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промисловій зоні Киришів.

Про це повідомляє ASTRA.

OSINT-аналітик видання, вивчивши відео з Киришів, встановив, що пожежа виникла на території підприємства “Киришинефтеоргсинтез”, яке входить до групи “Сургутнефтегаз”.

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За даними ASTRA, завод є одним із ключових постачальників пального для Санкт-Петербурга та авіаційного гасу для аеропорту Пулково.

Влада підтвердила влучання у промзоні

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко спочатку заявив про 81 збитий безпілотник та підтвердив факти влучання в промисловій зоні Киришів.

Також уламки влучили в одну з квартир у місті. Родину з квартири евакуювали, при цьому евакуація всього під’їзду не знадобилася.

Пізніше Дрозденко повідомив уже про 93 збиті БпЛА. За його словами, уламки також впали на дах багатоквартирного будинку у Всеволожську.

Після четвертої години ранку губернатор заявив про відбій загрози безпілотників і повідомив, що загалом над Ленінградською областю нібито збили 113 дронів.

За його словами, внаслідок влучання уламків у квартиру в Киришах постраждалих немає.

Жителі повідомляли про вибухи біля заводу

Жителі Киришів повідомляли про роботу ППО та сильні вибухи в районі нафтопереробного заводу.

Також з’являлася інформація про евакуацію багатоквартирного будинку на вулиці Будівельників, 46.

ASTRA опублікувала фото та відео пошкодженого будинку, отримані від читачів.

Потужність НПЗ — близько 20 млн тонн нафти на рік

Киришський НПЗ був введений в експлуатацію у 1966 році та належить “Сургутнефтегазу”.

Проєктна потужність підприємства становить близько 20-21 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум, скраплений газ та нафтохімічну продукцію.

У 2025 році США запровадили санкції проти “Сургутнефтегазу” та пов’язаних із ним структур. У санкційних матеріалах фігурував і КИНЕФ. Санкції проти компанії також запровадили ЄС та Велика Британія.

Завод уже атакували раніше

У 2025-2026 роках Киришський НПЗ неодноразово зазнавав атак безпілотників.

Після атаки 30 серпня 2026 року підприємство, за даними ASTRA, повністю зупинило переробку нафти через пошкодження двох установок первинної переробки.

Про чергову атаку на КИНЕФ також повідомив Exilenova+, зазначивши, що підприємство є одним із найбільших російських НПЗ із потужністю переробки близько 20 млн тонн нафти на рік.