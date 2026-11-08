Демократи США готують імпічмент главі Пентагону Гегсету через війну з Іраном

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав ініціативу імпічменту міністра оборони Піта Гегсета, звинувативши його у зловживанні владою та розв’язанні війни проти Ірану. Демократи планують обговорити відповідну резолюцію 10 листопада, а підтримку усунення глави Пентагону висловлюють і деякі республіканці.

Про це повідомляє Bloomberg.

У неділю, 8 листопада, в ефірі програми ABC This Week Джеффріс заявив, що однозначно підтримує імпічмент Гегсета.

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“Так званий міністр оборони зловживав владою, підірвав нашу національну безпеку та організував цю безрозсудну й дорогу війну за власним вибором в Ірані, яка спричинила стрімке зростання цін для американців і зробила країну менш безпечною”, — заявив лідер демократів.

За його словами, демократи обговорять можливу резолюцію про імпічмент у вівторок, 10 листопада, коли зберуться вперше після перемоги на проміжних виборах до Конгресу.

Джеффріс переконаний, що ініціатива отримає значну підтримку серед законодавців.

“Піт Гегсет має піти”, — наголосив він.

Імпічмент Гегсета підтримують і деякі республіканці

Як зазначає Bloomberg, після проміжних виборів 3 листопада вимоги усунути главу Пентагону посилилися серед представників обох партій.

Війна проти Ірану, яку активно підтримував Гегсет, стала одним із чинників масштабної поразки республіканців на виборах.

Республіканець від штату Кентуккі Томас Мессі минулого тижня заявив, що обов’язково повторно внесе статті імпічменту після відновлення роботи Палати представників.

Раніше Мессі вже намагався ініціювати імпічмент Гегсета на початку війни проти Ірану, звинувачуючи його у веденні бойових дій без схвалення Конгресу.

Мессі, який залишить Конгрес після поразки на праймеріз від кандидата, підтриманого президентом Дональдом Трампом, також запропонував главі Білого дому звільнити Гегсета до зміни контролю над Сенатом.

На його думку, це дозволило б республіканській більшості затвердити нового міністра оборони до того, як у січні контроль над палатою перейде до демократів.

Трамп не планує звільняти Гегсета

Попри критику, президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру замінювати очільника Пентагону, оскільки той, на його думку, добре виконує свою роботу.

Водночас конгресмен-республіканець від Арканзасу Френч Гілл в ефірі CBS Face the Nation зазначив, що рішення про можливе звільнення Гегсета має ухвалювати президент.

“Якщо він не виконує свої обов’язки належним чином, президент повинен провести заміну”, — сказав Гілл.

Водночас конгресмен наголосив, що питання ефективності керівництва Пентагоном потрібно відокремлювати від наявності підстав для імпічменту.

Демократи після проміжних виборів здобули контроль над обома палатами Конгресу, однак новий склад законодавчого органу розпочне роботу в січні.