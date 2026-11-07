США створюють спецгрупу для блокування військових поставок Ірану з Росії та Центральної Азії

Сполучені Штати створюють спеціальну військову групу Task Force Iron Gate для протидії постачанню зброї, технологій подвійного призначення та підсанкційних товарів до Ірану через сухопутні кордони й Каспійське море. Рішення ухвалили на тлі багатомісячної морської блокади країни та повідомлень про таємні іранські закупівлі військового обладнання на мільярди доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Нова оперативна група Iron Gate базуватиметься в Тампі, штат Флорида, та координуватиме свою діяльність з іншими державними відомствами США.

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Її завданням стане припинення переміщення сучасного озброєння, підсанкційних матеріалів і технологій подвійного призначення, які використовує Іран. Також група протидіятиме фінансовим потокам, які Вашингтон вважає незаконними.

За словами американського військового посадовця, до роботи можуть залучити Міністерство фінансів, Державний департамент, Міністерство юстиції та розвідувальні служби США.

“Посилення співпраці CENTCOM з іншими американськими відомствами ще більше обмежить здатність Ірану фінансувати тероризм, відновлювати заводи з виробництва зброї та поповнювати свої військові запаси”, — заявив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.

За даними розслідування Reuters, з січня 2025 року Іран створив таємну мережу військових відомств, через яку імпортував обладнання, вибухівку та важкі вантажівки щонайменше на 2 млрд доларів, обходячи західні санкції та американську морську блокаду.

Поставки здійснювалися вантажними суднами через Каспійське море з Росії, автомобільним транспортом із Центральної Азії та вантажними літаками з Китаю.

Американське командування оцінює, що морська блокада вже завадила Ірану експортувати нафту на суму понад 25 млрд доларів.

Попри удари США та Ізраїлю, які завдали значної шкоди іранським збройним силам, Тегеран продовжує становити серйозну загрозу для регіону.

Війна триває вже понад вісім місяців. Водночас після проміжних виборів у США, на яких республіканці Дональда Трампа втратили контроль над Конгресом, активізувалися дипломатичні зусилля щодо припинення бойових дій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов’язав виборчу поразку республіканців із війною проти Ірану та поставив під сумнів доцільність конфлікту.

Трамп тим часом погрожує новим наступом проти Ірану. У відповідь Тегеран попередив про можливі масштабні удари по інфраструктурі країн Перської затоки.

За інформацією Reuters, американська розвідка в останні місяці дійшла висновку, що нові удари по Ірану навряд чи принципово змінять переговорну позицію Тегерана або призведуть до падіння іранського уряду.