Поліція Польщі розкрила громадянство нападника, який влаштував стрілянину в Кракові

Нападник, який 7 листопада влаштував стрілянину на Головній ринковій площі Кракова, є громадянином Польщі. Поліція також спростувала повідомлення про загибель одного з правоохоронців та пошуки другого підозрюваного.

Про це повідомила поліція Малопольського воєводства Польщі.

За даними правоохоронців, єдиний відомий нападник уже перебуває під вартою поліції.

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“Винуватець події на Головній ринковій площі Кракова є громадянином Республіки Польща. Спростовуємо інформацію про смерть поліцейського та про пошуки ще одного нападника. Єдиний відомий винуватець події перебуває в руках поліції”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада в центрі Кракова сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей, ще десятеро дістали поранень, серед них двоє поліцейських.

За повідомленнями польських ЗМІ, нападник стріляв із автомобіля по випадкових перехожих на Головній ринковій площі міста.

“Напад на Головній ринковій площі Кракова. П’ятеро людей загинули та понад десяток отримали поранення, зокрема двоє поліцейських. Зловмисник стріляв у випадкових людей зі свого автомобіля. Його затримали. На місці події працюють екстрені служби”, — повідомляли польські медіа.

На подію відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Я перебуваю на постійному зв’язку з міністром внутрішніх справ щодо ситуації в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передумови та всі обставини нападу”, — написав Туск у соцмережі X.