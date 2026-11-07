Мелоні звинуватила проросійських хакерів у кібератаці на главу МЗС Італії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звинуватила проросійських хакерів у кібератаці на міністра закордонних справ Антоніо Таяні, особисті дані якого з’явилися в даркнеті. Сам Таяні пов’язує напад із позицією Італії щодо підтримки України та хоче винести питання гібридних загроз на обговорення “Групи семи”.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мелоні назвала оприлюднення конфіденційних даних урядовців серйозною загрозою, яка вимагає рішучої реакції.

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“Той факт, що конфіденційна інформація про державних посадовців виставляється на продаж, викликає серйозне занепокоєння і потребує максимально рішучих дій”, — заявила прем’єр-міністерка.

У суботу віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що хакери опублікували його особисту інформацію в даркнеті. За його словами, метою зловмисників було залякування.

“Наша позиція щодо України — це політична причина, через яку я став мішенню”, — написав Таяні в соцмережі X.

За інформацією агентства Ansa, міністр попросив поставити питання гібридних воєн на перше місце в порядку денному зустрічі G7, яка має відбутися в понеділок у Парижі.

Представники оточення Таяні розповіли, що італійські служби кібербезпеки виявили його персональні дані під час моніторингу мережі. Публікації супроводжувалися погрозами та спробами отримати додаткову інформацію про міністра і членів його родини.

На сторінках даркнету також були розміщені запити на інформацію про інших італійських посадовців та фахівців із кібербезпеки, зокрема прокурора, поліцейського й мера. Усіх їх позначили як “громадян, ворожих до Російської Федерації”.

Кібератака відбулася на тлі зростання активності хакерських угруповань, які підтримують Росію. За даними правоохоронців, втручання вже порушували роботу різних установ і підприємств, зокрема похоронних бюро та холодильного обладнання супермаркетів.

Уряд Мелоні також перевіряє можливу причетність зовнішніх сил, зокрема Росії, до нещодавніх протестів у Мілані та інших європейських містах.