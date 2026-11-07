У Росії шаман хоче принести в жертву 60 верблюдів заради перемоги у війні проти України

У Росії 53-річний шаман Артур Цибіков з Ангарська Іркутської області оголосив про намір протягом року принести в жертву 60 верблюдів, щоб допомогти російській армії перемогти у війні проти України. Зоозахисники вимагають притягнути його до відповідальності, а представники шаманської спільноти розкритикували ініціативу.

Про це повідомляє видання “Люди Байкала”.

Цибіков, якого в серпні 2026 року обрали так званим верховним шаманом Росії, планує розпочати ритуали в листопаді. Він назвав їх “марафоном” і збирається щомісяця вбивати по п’ять верблюдів протягом року.

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За словами шамана, жертвоприношення мають допомогти “прибрати негатив і всілякі проблеми” в Росії та сприяти перемозі російських військ.

“Усі предки-боги приїдуть, ми їх нагодуємо, з ними посидимо, поспілкуємося, попросимо у них вибачення”, — пояснив Цибіков, порівнявши майбутні ритуали з Олімпіадою.

Подібний обряд він уже проводив у 2019 році. Тоді в Ангарську шамани вбили, розчленували та спалили п’ятьох верблюдів нібито “для зміцнення Росії та її народів”.

Після того випадку організацію оштрафували на три тисячі рублів за порушення ветеринарних правил, однак поліція відмовилася відкривати кримінальну справу про жорстоке поводження з тваринами.

Нинішня ініціатива знову викликала обурення. Зоозахисники звернулися до прокуратури Ангарська з вимогою запобігти вбивству тварин і притягнути організатора до відповідальності. Звернення передали поліції для перевірки.

Проти ритуалів виступили й інші шамани. Представниця тувинської шаманської спільноти Алефтина Сагаан-Оол назвала Цибікова “клоуном” і заявила, що жертвоприношення верблюдів не відповідають традиціям тувинців і бурятів.

“Смерть тварин не зупинить війну”, — наголосила вона.

Сам Цибіков відмовлятися від задуманого не збирається. На критику він відповів, що діє заради порятунку світу.

“Багато справ, треба ще світ врятувати”, — заявив шаман журналістам.