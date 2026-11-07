Марта Костюк може замінити першу ракетку світу Рибакіну на Підсумковому турнірі WTA

Перша ракетка світу Олена Рибакіна через погане самопочуття пропустила офіційний медіадень Підсумкового турніру WTA, який відбувся 6 листопада в американському Індіан-Веллсі. Якщо казахстанська тенісистка не зможе розпочати виступи, її місце може зайняти українка Марта Костюк, яка перебуває на турнірі в статусі першої запасної.

Про це повідомляє “Великий теніс України”.

Рибакіна стала єдиною з восьми учасниць одиночного турніру, яка не провела заплановану пресконференцію напередодні WTA Finals.

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Як повідомив журналіст The Desert Sun Ендрю Джон, представники WTA пояснили її відсутність поганим самопочуттям. Пресконференцію перенесли на суботу, 7 листопада, однак подробиць стану здоров’я спортсменки організатори не розкрили.

За інформацією журналістів, Рибакіна також скасувала тренування з Міррою Андрєєвою. Водночас 5 листопада вона тренувалася разом з українкою Еліною Світоліною, а двома днями раніше брала участь в офіційному жеребкуванні турніру, де прокоментувала повернення на першу сходинку світового рейтингу.

Раніше, 30 жовтня, казахстанська тенісистка знялася з чвертьфінального матчу турніру WTA 500 у Токіо проти Лейли Фернандес через проблеми із шиєю. Тоді Рибакіна пояснила, що продовжує відчувати дискомфорт і не хоче ризикувати здоров’ям перед Підсумковим турніром.

Чи пов’язане нинішнє нездужання спортсменки з попередньою травмою, наразі невідомо.

Американський журналіст Шед Пауерс, який висвітлює WTA Finals, повідомив, що у разі відмови Рибакіної від участі в турнірі її може замінити Марта Костюк.

“Чинна чемпіонка Олена Рибакіна пропустила сьогоднішній медіадень через хворобу. Вона має розпочати виступ лише в неділю. Але якщо Рибакіна не зможе зіграти, Марта Костюк уже перебуває тут як запасна тенісистка і зможе її замінити”, — написав журналіст у X.

Українська тенісистка вже перебуває в Індіан-Веллсі та тренується. Відео одного з її тренувань опублікувала в Instagram її мама та тренерка Талина Бейко.

Перший матч Рибакіної на WTA Finals запланований на неділю, 8 листопада. Її суперницею має стати чеська тенісистка Лінда Носкова. Також до групи казахстанської спортсменки потрапили американки Коко Гофф і Джессіка Пегула.

Рибакіна приїхала на турнір у статусі чинної чемпіонки. Минулого року вона виграла WTA Finals в Ер-Ріяді, здолавши у фіналі Арину Соболенко.

Станом на ранок 7 листопада офіційного повідомлення про зняття Рибакіної з турніру не було. Додаткова інформація щодо її участі може з’явитися після перенесеної пресконференції.