Зеленський заявив про спробу РФ занурити Україну в блекаут і звернувся до США

Під час комбінованої атаки 7 листопада Росія застосувала 172 безпілотники та 36 балістичних ракет, усі ракети були спрямовані на Київ та область. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура, зокрема підстанції, що з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею і центральними регіонами України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, російські війська завдали ударів по Києву та ще 12 регіонах України. Внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

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У столиці склалася складна ситуація з електро-, тепло- та водопостачанням. Пошкоджено житлові будинки, Північний міст, частково зруйновано дитячий садок.

На Київщині російські війська атакували підстанції, які забезпечують зв’язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними областями країни.

Крім того, пошкоджено електричні підстанції у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У постраждалих регіонах тривають ремонтні та рятувальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України на тлі підготовки до тристоронніх переговорів.

“До тристоронніх перемовин Росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі”, — заявив президент.

Він також зазначив, що Москва намагається залишити без електроенергії не лише Київ, а й усю країну, тому Україна потребує посилення міжнародної підтримки.

Зокрема, Зеленський закликав Сполучені Штати збільшити двосторонню допомогу та увагу Конгресу до України.

Президент наголосив на необхідності збереження підтримки України серед пріоритетів американської політики, єдності обох партій у питаннях безпеки та посилення санкційного тиску на Володимира Путіна.

За словами Зеленського, рішучість і послідовність США у підтримці України мають важливе значення для наближення миру.