Tesla згортає виробництво Cybertruck: Маск назвав терміни і причини

Tesla планує згорнути виробництво Cybertruck на гігафабриці в Техасі приблизно в середині 2027 року. Вивільнені виробничі потужності компанія використає для збільшення випуску роботаксі Cybercab.

Про це повідомив Ілон Маск, пише Reuters.

За словами Маска, згортання виробництва Cybertruck дозволить Tesla наростити випуск Cybercab — моделі, яку він зробив одним із ключових елементів стратегії компанії у сфері автономного транспорту.

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Reuters зазначає, що рішення стало серйозним відступом від одного з найбільш відомих проєктів Маска. Водночас наразі неясно, чи буде виробництво Cybertruck перенесене на інший завод, чи модель повністю знімуть із виробництва.

Завод Tesla в Остіні залишається єдиним відомим підприємством компанії, обладнаним для виробництва спеціалізованих компонентів для Cybertruck.

У відповідь одному з користувачів X Маск назвав Cybertruck “найкращим автомобілем, який коли-небудь створювала Tesla”, а згортання його виробництва — “кінцем епохи”.

Продажі виявилися значно нижчими за очікування

Tesla почала поставки Cybertruck клієнтам наприкінці 2023 року.

За даними Kelley Blue Book, у 2025 році компанія продала у США 20 237 Cybertruck — на 48% менше, ніж 38 965 автомобілів у 2024 році.

На початку виробництва Маск прогнозував щорічні продажі Cybertruck на рівні 250 тисяч автомобілів.

Колишній генеральний директор Aston Martin Енді Палмер заявив Reuters, що продовжувати виробництво моделі, яка не виконує поставлені цілі, не має сенсу.

Водночас SpaceX стала одним із найбільших покупців Cybertruck. За даними документів компанії перед IPO, у 2025 році вона придбала у Tesla Cybertruck на $131 млн за каталожною ціною.

Cybertruck мав проблеми від самого старту

Cybertruck був суперечливим проєктом ще з моменту презентації у 2019 році.

Його незвичний кутовий дизайн критикували прихильники традиційних пікапів, а експерти з безпеки попереджали про можливі труднощі із сертифікацією моделі в Європі.

Під час презентації Маск намагався продемонструвати міцність скла Cybertruck, однак після ударів металевими кулями на двох вікнах з’явилися великі тріщини.

Після початку продажів Tesla також зіткнулася з численними відкликаннями Cybertruck. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, з кінця 2023 року модель відкликали 11 разів.

Частина проблем вимагала фізичного ремонту автомобілів, інші усувалися через дистанційне оновлення програмного забезпечення.

Автомобільний аналітик Феліпе Муньйос зазначив, що слабкі продажі стосуються не лише Cybertruck: електричні пікапи Ford та інших виробників також не стали популярними у США.

При цьому дизайн Cybertruck із гострими гранями та кузовом із нержавіючої сталі суттєво обмежив його перспективи на європейському ринку через вимоги до безпеки пішоходів.

Tesla робить ставку на Cybercab

На зміну Cybertruck у виробничих пріоритетах Tesla приходить Cybercab.

Це двомісне роботаксі з дверима типу “крило метелика”, без керма, педалей і дзеркал.

Маск розглядає Cybercab як основну автономну модель Tesla для майбутньої глобальної мережі роботаксі.

Після багаторічних затримок із реалізацією планів щодо повністю автономного водіння Tesla у вересні почала пропонувати платні поїздки на невеликому парку Cybercab в Остіні.

Водночас компанія ще має відповісти на запитання американського регулятора щодо сертифікації Cybercab відповідно до федеральних стандартів безпеки.

У вересні Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочала перевірку підстав для такої сертифікації.

За словами провідного інженера Cybertruck Веса Моррілла, Cybertruck став важливою технологічною платформою для Tesla, а його напрацювання продовжать використовуватися в Cybercab.

Втім, найближчим часом Cybercab навряд чи зможе повністю компенсувати втрату обсягів Cybertruck. Його серійне виробництво розпочалося лише цього року, а заявлена встановлена потужність становить понад 125 тисяч автомобілів.

За даними департаменту транспортних засобів штату Техас, приблизно 570 із понад 1 200 роботаксі Tesla, які працюють у штаті, є Cybercab. Решта — переважно Model Y.