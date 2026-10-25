Маск закликав співчувати російським військовим і підтримав відставку Зеленського

Американський мільярдер Ілон Маск закликав до співчуття російським військовим, заявивши, що призовників змушують брати участь у війні проти України, де вони гинуть від ударів безпілотників. Бізнесмен також підтвердив обмеження використання Starlink для наступальних операцій українських дронів і публічно підтримав заклик до відставки президента Володимира Зеленського.

Про це Маск написав у своїх дописах та відповідях користувачам соціальної мережі X.

Коментуючи війну Росії проти України, мільярдер заявив, що російські призовники змушені воювати, а їхня загибель від ударів безпілотників неминуча. Він закликав співчувати цим військовим і наголосив на необхідності припинити загибель людей з обох сторін.

Реклама

Реклама

Так Маск відповів на допис користувача, який пояснював його рішення щодо супутникового зв’язку прагненням зберегти людські життя.

Окремо бізнесмен прокоментував використання Україною системи Starlink. За його словами, без супутникового інтернету український фронт міг би миттєво обвалитися, проте він запевнив, що це твердження не є погрозою.

Маск також звинуватив українських військових у порушенні правил використання Starlink через застосування супутникового зв’язку для наступальних операцій із безпілотниками.

Він підтвердив, що відповідні можливості сервісу обмежили минулого тижня.

При цьому засновник SpaceX заявив, що відповідальність за використання військової супутникової системи Starshield несе уряд США.

Крім того, Маск підтримав заклик до відставки президента України Володимира Зеленського. На відповідний допис у соцмережі X він відповів одним словом: “Так”.

Американський мільярдер також розкритикував європейських політиків та представників аналітичних центрів, назвавши їх “кровожерливими розпалювачами війни”.

На думку Маска, вони зацікавлені в нескінченному продовженні війни, тоді як загибель українців і росіян, за його словами, має припинитися.