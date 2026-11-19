Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без супутникового зв’язку Starlink український фронт негайно обвалиться, та пояснив, чому обмежує використання цієї системи для наступальних військових операцій. Він також звинуватив президента Володимира Зеленського у неправдивих заявах щодо Starshield і висловився про роль Росії та США у війні.

Про це Ілон Маск заявив на конференції DealBook, до якої долучився дистанційно з Китаю.

За словами Маска, він зробив для України більше, ніж будь-яка інша приватна особа, оскільки забезпечив наявність Starlink ще до початку російського вторгнення.

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“Я подбав про те, щоб Starlink був заздалегідь розміщений в Україні перед російським вторгненням. Коли Росія вторглася, вони вивели з ладу весь зв’язок, усі вежі мобільного зв’язку, усі оптоволоконні кабелі та всі системи супутникового зв’язку. Була одна система, яку вони не змогли вивести з ладу, — Starlink”, — заявив він.

Маск стверджує, що без цієї системи українські війська втратили б можливість підтримувати зв’язок, а Росія перемогла б у війні.

“Якби в них не було Starlink, уся їхня лінія фронту обвалилася б, тому що в них не було системи зв’язку. І Росія перемогла б. Якби ми вимкнули Starlink, увесь український фронт негайно обвалився б”, — сказав він.

Він наголосив, що вважає таку підтримку України доказом того, що його дії не спрямовані на допомогу Росії.

Чому Маск обмежує використання Starlink для військових операцій

Маск пояснив, що від самого початку розглядав Starlink як цивільну систему зв’язку, яка не призначена для наступальних ударів безпілотниками. За його словами, для таких операцій існує окрема система Starshield, яка перебуває під контролем уряду США.

“Starlink — це цивільна система. Вона не призначена для наступальних ударів дронами, які вбивають людей. Якщо ви хочете це робити, вам потрібна Starshield — окрема система, яку контролює уряд США”, — сказав він.

Маск заявив, що не хоче особисто ухвалювати рішення про застосування зброї, які можуть призвести до загибелі людей, зокрема цивільних. На його думку, такі рішення мають ухвалювати Міністерство війни США або, зрештою, американський президент.

Він також розповів про технічні обмеження Starlink. За словами Маска, у системі встановлено обмеження швидкості руху приблизно 80 миль на годину, що відповідає близько 129 км/год. Він наголосив, що правила використання Starlink залишаються незмінними протягом багатьох років, попри тиск із вимогами їх переглянути.

“Якщо вони хочуть здійснювати наступальні військові операції, це має бути система Starshield, де рішення про застосування смертоносної сили ухвалює Міністерство війни, можливо, зрештою президент, а не я. Так і буде”, — заявив Маск.

Маск звинуватив Зеленського у брехні щодо Starshield

Під час інтерв’ю ведучий згадав заяви Володимира Зеленського щодо використання Україною Starshield та обмеження роботи цієї системи. Маск відповів, що, на його думку, український президент не завжди говорить правду.

“Не хочу вас шокувати, але Зеленський не завжди говорить правду”, — сказав Маск.

Він повторив це твердження та наголосив на відмінностях між двома системами супутникового зв’язку. За поясненням Маска, Starlink є комерційною цивільною системою, тоді як Starshield контролюється американським урядом, а рішення щодо її військового використання ухвалює Міністерство війни США.

“Коли президент Зеленський говорить про використання Starshield, він не використовує Starshield або він бреше. Насправді він говорить про те, що хоче використовувати Starlink для наступальних військових операцій”, — заявив Маск.

За його словами, SpaceX відмовляється дозволяти таке використання комерційної системи від початку війни.

На запитання про те, чи звертався Маск до президента США Дональда Трампа або американського уряду щодо надання Україні доступу до Starshield, він не дав прямої відповіді. Натомість повторив, що Starshield контролюється державою, а Україна, за його твердженням, просить дозволити використання комерційних супутників Starlink для наступальних операцій.

Маск заперечив вимкнення Starlink під час операції проти російського флоту

Маск також відкинув звинувачення в тому, що він нібито вимкнув Starlink, щоб перешкодити українському удару по російському флоту в Севастополі. За його словами, твердження про вимкнення системи є неправдивим, а автор його біографії Волтер Айзексон припустився помилки у своїй книзі.

“Ми не вимикали Starlink. Це неправда. До речі, Волтер Айзексон припустився помилки у своїй книзі”, — сказав Маск.

Він стверджує, що на момент тієї операції супутникові промені Starlink узагалі не були активовані в Криму. За поясненням Маска, Росія перебувала під санкціями, тому активація системи на цій території без дозволу Державного департаменту США була б незаконною.

Маск також заявив, що не хоче, аби комерційний Starlink ставав стороною війни через його використання для наступальних військових операцій. Саме для цього, за його словами, була створена Starshield.

Маск про Росію та загибель військових

Під час інтерв’ю Маск висловив занепокоєння продовженням війни, у якій, за його словами, щодня гинуть тисячі молодих людей, тоді як кордони залишаються незмінними. Він закликав співчувати не лише українським, а й російським військовим, заявивши, що росіян призивають і примушують воювати.

“Потрібно співчувати не лише українським хлопцям, які гинуть, а й російським, тому що їх призивають і змушують іти на фронт. Ніхто добровільно не йде туди лише для того, щоб загинути від удару дрона”, — сказав Маск.

Він також розкритикував підхід, за якого, на його думку, будь-які дії проти росіян вважаються допустимими.

“Було занадто багато цього: “Україна хороша, Росія погана. Усе, що робиться з росіянами, можна виправдати”. Це недобрий і жахливий підхід”, — заявив він.

Маск звинуватив США у “перевороті” в Україні

Говорячи про причини війни, Маск визнав, що з погляду вторгнення Росія є агресором. Водночас він висловив твердження про причетність США до повалення проросійського президента України.

“Це правда, що з погляду вторгнення Росія є агресором. Але також правда, що ми, американці, організували переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України”, — заявив Маск.

За його словами, без допомоги Державного департаменту США та інших американських відомств цього не сталося б. Він назвав такі дії наступальними. Маск додав, що докладне пояснення його позиції потребувало б більше часу, і припустив, що міг би викласти її письмово.

Маск заявив, що SpaceX скоротила російську космічну діяльність

Маск також заперечив, що його діяльність спрямована на підтримку Росії. Він стверджує, що робота SpaceX призвела до скорочення російської космічної діяльності приблизно на дві третини, оскільки компанія відібрала у Росії частину ринку комерційних ракетних запусків, зокрема запусків “Союзів”.

“Я не зовсім та людина, яка допомагала Росії. У нас немає бізнесу в Росії. У нас там взагалі нічого немає”, — наголосив Маск.