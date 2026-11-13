Зеленський заявляє про обмеження Starshield, які заважають збивати “шахеди”: Пентагон не дав пояснень

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через обмеження швидкості військової версії Starlink українські військові не можуть застосовувати дрони-перехоплювачі проти російських реактивних “шахедів”. Він доручив МЗС та міністру оборони з’ясувати причини обмежень у контактах із Держдепом США, Пентагоном і компанією SpaceX та домогтися виправлення ситуації.

Про це Володимир Зеленський повідомив 13 листопада.

За словами президента, міністр оборони України та головнокомандувач ЗСУ доповіли про переговори з американською стороною щодо роботи Starshield. Уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України для українських сил зберігається обмеження швидкості на рівні 161 км/год (100 миль на годину).

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“На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних «шахедів». Чітких пояснень досі немає”, — заявив Зеленський.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ та міністру оборони України активізувати контакти з Державним департаментом США, Пентагоном і SpaceX для отримання роз’яснень та усунення проблеми.

Як напередодні писав Axios, українські військові перевірили обставини перебоїв та дійшли висновку, що йдеться не про випадкові технічні помилки, а про систематичні обмеження швидкості. Український посадовець розповів виданню, що проблеми тривають уже три дні. За його словами, першого дня обмеження становили 10%, другого — 50%, а на третій день через них зривалися всі місії.

Тимчасовий повірений у справах України в США також повідомив, що система Starshield відключається, коли швидкість безпілотників перевищує 100 миль на годину. Україна поки не отримала пояснень від SpaceX або Пентагону.

Водночас у компанії SpaceX заперечили інформацію про нові обмеження.

“Це неправда. Жодних змін не було”, — заявили в компанії у відповіді Axios.

За даними видання, це вже другий випадок за останні тижні, коли Україна повідомляє про проблеми з роботою Starshield.

Двопартійна група американських конгресменів Congressional Ukraine Caucus висловила занепокоєння повідомленнями про уповільнення роботи системи та зажадала повного пояснення ситуації від адміністрації Дональда Трампа і SpaceX.

Starshield — супутникова система SpaceX, призначена для державних і військових замовників. Україна користується нею в межах угоди з урядом США, зокрема для управління розвідувальними безпілотниками та перехоплення російських ударних дронів.