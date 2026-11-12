Зеленський заявив про нові обмеження Starshield над Україною

Українські військові вже кілька днів фіксують значні обмеження в роботі Starshield уздовж усієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями. За словами президента Володимира Зеленського, швидкість системи обмежена на рівні 161 км/год, що ускладнює перехоплення російських реактивних дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що ситуацію перевірили українські військові. За їхніми висновками, йдеться не про випадкові помилки, а про системне обмеження швидкості Starshield на рівні 100 миль, або 161 км/год.

Реклама

Реклама

За словами президента, найбільше це позначається на роботі засобів, які використовуються для перехоплення російських реактивних дронів.

“На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити”, — заявив Зеленський.

Він додав, що такі обмеження допомагають Росії завдавати більше влучних ударів по Україні.

Українська сторона намагається зʼясувати всі обставини ситуації зі Сполученими Штатами.

Перед цим Зеленський заслухав доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.