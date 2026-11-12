США запропонували Росії підготувати нову угоду про безпеку з Європою — Axios

Адміністрація Дональда Трампа попросила Росію підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка містила б не лише російські вимоги, а й конкретні кроки Москви для зниження напруженості. Вашингтон хоче вести переговори про нову європейську архітектуру безпеки паралельно з процесом завершення війни в Україні.

Про це пише Axios з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними видання, спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф мають повторити цю пропозицію під час зустрічі з Володимиром Путіним у Москві.

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Американці також хочуть переконати російського лідера погодитися на участь представників Європи в наступних раундах переговорів між Україною та Росією.

Вашингтон повернувся до питання, яке раніше відкидав

Росія протягом багатьох років домагається перегляду системи безпеки в Європі.

Серед її ключових вимог були обмеження подальшого розширення НАТО та скорочення військової присутності Альянсу у Східній Європі.

Раніше США відкидали такі вимоги.

Тепер, за даними Axios, адміністрація Трампа готова обговорювати принаймні частину російських претензій у межах ширшої угоди, яка має включати завершення війни в Україні.

При цьому у Вашингтоні наполягають, що Москва не може просто повторити вимоги, які висувала до повномасштабного вторгнення.

Росія має запропонувати і власні кроки назустріч Європі.

Росії запропонували написати нову версію своїх вимог

Під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація заявила, що Путін розпочав вторгнення в Україну, оскільки тодішній президент США Джо Байден нібито не відповів на його звернення 2021 року щодо російських занепокоєнь у сфері безпеки.

За словами джерел Axios, Кушнер і Віткофф відповіли російській стороні, що світ із 2021 року суттєво змінився.

Американські представники запропонували Москві підготувати новий документ.

У ньому Росія має викласти свої нинішні вимоги та побоювання, але водночас пояснити, на які “симетричні кроки” сама готова піти для деескалації.

Йдеться, зокрема, про заходи, які могли б переконати європейські країни, що Росія не збирається нападати на них у майбутньому.

“Ми сказали росіянам: у них є свої бажання і страхи, але вони мають також запропонувати різні кроки з деескалації, якщо хочуть, щоб Європа могла нормально сприйняти їхні пропозиції”, — сказав Кушнер після завершення переговорів.

Європа має отримати місце за столом

Ще однією вимогою США стала участь європейців у подальших переговорах.

Кушнер і Віткофф сказали російській стороні, що серйозно обговорювати майбутню систему безпеки в Європі неможливо без представників самого континенту.

Москва поки виступає проти такого формату.

Голова російської делегації Володимир Мединський після переговорів заявив, що не розуміє, про що Росії говорити з нинішніми європейськими лідерами.

Водночас він підтвердив, що Москва хоче ширшої угоди про безпеку в Європі як частини домовленостей про завершення війни.

За словами Мединського, проблема не може бути вирішена лише врегулюванням війни в Україні — Росія наполягає на перегляді системи безпеки всього континенту.

США хочуть вести два переговорні процеси одночасно

За даними Axios, план адміністрації Трампа полягає в тому, щоб одночасно вести переговори за двома напрямками.

Перший — завершення війни Росії проти України.

Другий — нова система безпеки у відносинах Росії та Європи.

При цьому реалізація нової архітектури безпеки має початися лише після досягнення домовленості про завершення війни.

У Вашингтоні вважають, що обидва процеси взаємопов’язані.

Зеленський не погодиться на мирну угоду, доки не розумітиме, які гарантії безпеки отримає Україна після війни.

Путін, зі свого боку, також хоче знати, якою буде майбутня система безпеки в Європі.

Саме тому американська сторона вважає питання безпеки одним із центральних у всьому переговорному процесі.

США запевняють, що не домовлятимуться за спиною Європи та України

Попри готовність обговорювати російські вимоги, американська сторона стверджує, що не погодиться на нову угоду про європейську безпеку без підтримки України та європейських країн.

За словами джерела Axios, Вашингтон також не дозволить Росії отримати право вето на рішення, які стосуються безпеки Європи.

США розраховують, що залучення європейських представників безпосередньо до переговорів зробить уряди країн Європи більш готовими обговорювати нову архітектуру ще до формального завершення війни.

Проте серед європейських столиць ця ідея викликає значний спротив.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що нову систему безпеки можна обговорювати лише після завершення війни в Україні.

Переговори в Абу-Дабі починалися напружено

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада стали першими тристоронніми зустрічами за участю американських посередників після дев’ятимісячної перерви.

За словами співрозмовника Axios, який перебував у кімнаті переговорів, перші дискусії були напруженими та емоційними.

Українська та російська сторони висловлювали накопичені претензії після тривалої відсутності прямого діалогу.

Кушнер і Віткофф намагалися знизити напруження і пояснювали обом делегаціям, що мета раунду — підготувати для лідерів кілька можливих варіантів подальших рішень.

Після того як сторони виклали свої позиції, розмова стала конструктивнішою.

“У нас були досить жорсткі дискусії”, — визнав Кушнер.

Представник української делегації Давид Арахамія також заявив, що російська сторона прибула із жорсткими директивами, які було складно пом’якшити, однак переговори завершилися продуктивно.

Сторони домовилися про великий обмін полоненими

Одним із практичних результатів переговорів стала домовленість про обмін полоненими.

Кушнер і Арахамія заявили, що він може стати найбільшим від початку повномасштабної війни.

Точна кількість людей, яких планують звільнити, ще має бути визначена.

Американські та українські чиновники очікують, що параметри обміну уточнять під час окремих зустрічей із Путіним та Зеленським.

До та після переговорів американська й українська делегації також проводили консультації з високопоставленими представниками Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, ЄС та НАТО.

Кушнер і Віткофф їдуть до Путіна, а потім — до Зеленського

Після завершення переговорів в Абу-Дабі Кушнер і Віткофф мають 12 листопада зустрітися з Путіним у Москві.

Під час зустрічі вони планують знову порушити питання нової пропозиції Росії щодо європейської безпеки та участі європейських представників у майбутніх переговорах.

Після Москви американські представники вирушать до Дубліна на зустріч із Зеленським.

Там вони мають обговорити результати контактів із Путіним, параметри обміну полоненими та подальші кроки переговорного процесу.

Європейська безпека стає одним із головних питань

За даними Axios, питання майбутньої системи безпеки в Європі стане однією з центральних тем саміту європейських лідерів у Дубліні.

Однак між США, Росією, Україною та європейськими державами поки існують принципові розбіжності щодо того, коли саме треба починати таку дискусію.

Москва хоче обговорювати нову архітектуру вже зараз і розглядає її як невід’ємну частину завершення війни.

Вашингтон хоче вести переговори про мир і майбутню систему безпеки паралельно, але втілювати нові домовленості лише після завершення війни.

Європейські країни переважно наполягають, що спочатку має бути врегульована війна в Україні.

Таким чином переговори, які починалися як спроба знайти шлях до завершення російсько-української війни, дедалі більше перетворюються на дискусію про те, якою має бути вся система безпеки в Європі після війни.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в Абу-Дабі завершився другий раунд переговорів України, США та Росії. Після зустрічі голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що центральною темою була майбутня система безпеки в Європі, а сторони також домовилися про масштабний обмін полоненими.