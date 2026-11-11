Демократи готують розслідування статків Трампа — Білий дім відповів погрозами

Білий дім попередив демократів, що заплановані ними розслідування діяльності адміністрації Дональда Трампа можуть мати ознаки злочину. Попередження пролунало після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США.

Про це повідомляє Associated Press.

Юрисконсульт Білого дому Вілл Шарф надіслав листа конгресмену Роберту Гарсії, провідному представнику демократів у Комітеті Палати представників із нагляду.

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Очікується, що Гарсія очолить комітет після початку роботи нового складу Конгресу в січні. Раніше він закликав посадовців адміністрації Трампа готуватися до юридичного захисту після перемоги демократів на виборах.

У відповідь Шарф заявив, що погрози посадовцям виконавчої влади, спрямовані на те, щоб відлякати їх від державної служби, або процедури, метою яких є зловживання чи залякування, можуть бути “відвертою злочинною діяльністю”.

Гарсія у відповідь заявив, що, схоже, “Дональду Трампу є що приховувати”, та наголосив, що Конгрес не потребує дозволу Білого дому на проведення розслідувань.

“Конгрес має широкі повноваження проводити розслідування та здійснювати нагляд. Ці повноваження невіддільні від законодавчої діяльності. Американці переважною більшістю проголосували за те, щоб ми ухвалювали закони для викорінення корупції та зловживань”, — заявив він.

Що демократи планують розслідувати

Демократи готують масштабну програму парламентського контролю за діяльністю адміністрації Трампа. Зокрема, вони хочуть перевірити, як збільшилися статки президента та членів його родини після його повернення до Білого дому. Трамп і його адміністрація тривалий час заперечують будь-які правопорушення.

Серед інших напрямів майбутніх розслідувань — дії адміністрації у справі Джеффрі Епштейна, операції Імміграційної та митної служби США, будівництво бальної зали Білого дому та інші будівельні проєкти.

Також демократи планують вивчити участь родини Трампа в угодах щодо корисних копалин і криптовалютні операції президента, пов’язані зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом.

У Мін’юсті США визнали повноваження Конгресу

Генеральний прокурор США Тодд Бланш в інтерв’ю CNN, яке вийшло в неділю, припустив, що погрозлива риторика демократів може стати підставою для кримінального розслідування. Однак під час виступу в Міссурі цього тижня він висловився стриманіше.

“Конгрес має наглядові повноваження. Він завжди їх мав і завжди матиме. Міністерство юстиції та федеральний уряд співпрацюють із Конгресом, щоб відповідати на його запитання — через повістки чи листи. Тому ми не припинимо співпрацювати з Конгресом”, — заявив Бланш.

Він додав, що жодні його попередні висловлювання не повинні свідчити про протилежне.

Республіканці та демократи відреагували на конфлікт

Деякі конгресмени закликали як демократів, так і Білий дім не перевищувати своїх повноважень. Республіканець Томас Мессі з Кентуккі, який критикує Трампа та залишає Конгрес, висловив сподівання, що демократи не витрачатимуть нові повноваження на “дурниці”.

“Сподіваюся, вони проводитимуть справжні слухання щодо реальних проблем, а не ще один Russiagate”, — сказав він, маючи на увазі попереднє розслідування зв’язків першої президентської кампанії Трампа у 2016 році з Росією.

Водночас Мессі заявив, що в оточенні президента, на його думку, є реальна корупція.

Конгресмен-демократ Марк Десольньє, який, як очікується, очолить Комітет Палати представників з етики, заявив, що попередження Білого дому не змусять його відмовитися від розслідувань.

“Якщо вони намагаються залякати, то принаймні зі мною це не спрацює. Я не працюю на мафію чи злочинну організацію”, — наголосив він.