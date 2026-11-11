Близько 6300 шкіл в Італії отримали погрози вибухів: Мелоні запевнила, що ситуація під контролем

11 листопада близько 6300 шкіл в Італії отримали електронні листи з погрозами вибухів, що спричинило масову евакуацію учнів. Подібні повідомлення надійшли до навчальних закладів у Шотландії, Північній Ірландії та Республіці Ірландія.

Про це повідомляє Reuters.

В Італії школи почали евакуювати дітей після отримання листів. Багатьом батькам довелося залишити роботу та інші справи, щоб забрати дітей додому.

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У Шотландії, Північній Ірландії та Республіці Ірландія аналогічні листи також отримали численні школи. Однак там погрози визнали неправдивими, тому заняття не переривали.

У листі, який отримали італійські школи, містилася також погроза на адресу прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. Вона заявила, що повідомлення про бомби не становлять небезпеки, а поліція та державні служби контролюють ситуацію.

За інформацією Reuters, електронний лист був підписаний іменем “Михайло Андропов, лідер вілаяту Мізогіністан”. Співрозмовник агентства у сфері національної безпеки зазначив, що адреси електронної пошти шкіл перебувають у відкритому доступі, тому розіслати такі погрози було нескладно.

Той самий відправник раніше взяв на себе відповідальність за повідомлення про замінування, які минулої п’ятниці отримали редакції ЗМІ в Ірландії та Болгарії.

Підозри щодо Росії та Ірану

Хвиля повідомлень про замінування стала черговим епізодом низки погроз і кібератак у Європі, спрямованих проти супермаркетів, банків крові, систем управління повітряним рухом і мовників.

Деякі європейські посадовці підозрюють Росію в кампанії з порушення повсякденного життя країн, які підтримують Україну. Москва заперечує причетність і звинувачує Захід у наклепницькій кампанії.

Під підозрою також перебуває Іран. 10 листопада Франція викликала іранського посла після звинувачень Тегерана в кібератаці, яка минулого тижня вивела з ладу холодильники в сотнях супермаркетів. Іран назвав ці звинувачення безпідставними та ворожими.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що погрози школам є частиною стратегії поширення страху та тривоги. Водночас він наголосив, що за такими діями не завжди стоять іноземні держави чи організації. За його словами, це можуть бути й люди, які прагнуть привернути до себе увагу.