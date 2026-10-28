Мелоні відклала новий пакет військової допомоги Україні до виборів у США — ЗМІ

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відклала рішення щодо 13-го пакета військової допомоги Україні, який уже підготовлений до відправлення. За даними італійських ЗМІ, тепер у Римі очікують результатів проміжних виборів у США, перш ніж розблокувати пакет.

Про це пише Il Giornale d’Italia.

Видання зазначає, що від останньої італійської поставки військової допомоги Україні минуло вже близько десяти місяців. Новий пакет описують як готовий, однак конкретної дати його відправлення досі немає.

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Рішення переносили вже кілька разів

За даними видання, спочатку рішення щодо 13-го пакета очікували в липні, потім його перенесли на вересень, згодом — до завершення з’їзду партії “Ліга”.

Тепер новим орієнтиром стали проміжні вибори у США.

При цьому невідомо, який саме результат американського голосування може вплинути на рішення Рима і чи буде допомогу відправлено одразу після виборів.

Il Giornale d’Italia пише, що йдеться не про остаточну відмову Італії від постачання озброєнь Україні, а про серію відтермінувань.

Уряд Мелоні продовжує публічно підтверджувати підтримку Києва, однак терміни передачі нового пакета не називає.

Під питанням домовленість із Макроном і Зеленським

Затримка, за даними видання, може вплинути й на виконання зобов’язань, які Мелоні раніше взяла перед президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським.

Про скасування домовленостей або відмову Рима від них наразі не йдеться. Водночас строки їх реалізації залишаються невизначеними.

Також видання не наводить подробиць про склад 13-го пакета та конкретне озброєння, яке має отримати Україна.

Італійський уряд продовжує заявляти, що підтримка України триватиме, однак після десятимісячної паузи дата наступної військової поставки залишається невідомою.