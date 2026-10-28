У Харкові російський дрон влучив в Основ’янському районі: п’ятеро постраждалих

У Харкові внаслідок удару російського безпілотника по Основ’янському району постраждали п’ятеро людей, серед них 4-річний хлопчик. Після атаки виникла масштабна пожежа, троє постраждалих були госпіталізовані.
Про наслідки атаки повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.
За даними рятувальників, російські війська вночі вдарили по Основ’янському району Харкова реактивним дроном.
Внаслідок атаки загорілися двоповерхова виробнича будівля, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватний будинок і господарчі споруди.
Площа пожежі сягнула близько 2500 квадратних метрів. Також пошкоджено багатоповерхівки, гаражі, приватний житловий будинок та автомобілі.
Серед постраждалих — 32-річна та 65-річна жінки, 56-річний чоловік і 4-річний хлопчик. Ще одна 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Троє постраждалих були госпіталізовані. Медики та психологи ДСНС надають людям необхідну допомогу.
Рятувальники разом з іншими екстреними службами ліквідовують наслідки атаки під загрозою повторних ударів.