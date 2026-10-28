У Харкові російський дрон влучив в Основ’янському районі: п’ятеро постраждалих

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Серед постраждалих — 32-річна та 65-річна жінки, 56-річний чоловік і 4-річний хлопчик. Ще одна 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Площа пожежі сягнула близько 2500 квадратних метрів. Також пошкоджено багатоповерхівки, гаражі, приватний житловий будинок та автомобілі.

У Харкові внаслідок удару російського безпілотника по Основ’янському району постраждали п’ятеро людей, серед них 4-річний хлопчик. Після атаки виникла масштабна пожежа, троє постраждалих були госпіталізовані.