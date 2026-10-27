Зеленський заявив про серйозну ескалацію російських ударів по логістиці України

Президент Володимир Зеленський заявив про серйозну ескалацію російських ударів по українській логістиці: протягом ночі РФ застосувала 16 балістичних ракет і понад 280 дронів. За його словами, російські удари були спрямовані переважно по енергетиці, логістиці та міській інфраструктурі в низці регіонів України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що до 12 зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по кампусу університету та прилеглій території ввечері 26 жовтня. П’ятеро з постраждалих — студенти та співробітники університету.

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За словами Зеленського, поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, російські війська знову застосували балістичне озброєння.

Загалом протягом ночі Росія застосувала 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників.

У Києві є загиблі та зафіксовані влучання, зокрема по Південному мосту.

Зеленський заявив про ескалацію ударів по логістиці

Президент назвав атаку серйозною ескалацією російської операції проти української логістики.

Удари також були по Київській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Херсонській та Чернівецькій областях.

“Майже всюди російські мішені — це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура”, — заявив Зеленський.

Затримки з перехоплювачами для Patriot і NASAMS

Зеленський також заявив, що затримки в постачанні Україні пакетів ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS безпосередньо впливають на здатність захищатися від російських ударів.

“Кожна така затримка — це нове російське влучання в той чи інший об’єкт”, — наголосив президент.

За його словами, Росія щодня продовжує атаки та робить нові кроки до ескалації.

Зеленський закликав посилювати тиск на Росію та забезпечувати своєчасне надходження допомоги Україні.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що внаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще 14 постраждали. Також були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену.

