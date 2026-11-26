Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали семеро людей. У Деснянському районі столиці зафіксували пожежі та руйнування.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДСНС.

Медики госпіталізували трьох поранених, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Ще чотирьох людей евакуювали, серед них – двоє дітей.

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За даними ДСНС, унаслідок влучання за однією з адрес виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях. За іншою адресою також горіли та зазнали руйнувань нежитлові споруди.

Усі пожежі рятувальники ліквідували.