Американський журнал TIME опублікував добірку 100 найкращих фотографій 2026 року, до якої увійшли шість світлин з України. На них зафіксовані наслідки російських ударів по Одесі, Харкову та Києву, історії постраждалих від війни українців, а також робота на Чорнобильській АЕС.

Добірку TIME’s Top 100 Photos of 2026 оприлюднила фоторедакція журналу 24 листопада.

Однією зі світлин став кадр українського фотографа Костянтина Ліберова, зроблений 29 липня на пляжі поблизу Одеси. На передньому плані люди відпочивають біля моря, а на задньому здіймається дим від пожежі після російського ракетного удару. У цей час тривала повітряна тривога.

Реклама

Реклама

Пляж поблизу Одеси під час повітряної тривоги, 29 липня 2026 року / Фото: Kostiantyn Liberov — Libkos

До добірки також потрапила фотографія з Харкова, зроблена 12 жовтня Маурісіо Лімою для The New York Times. На ній військові та рятувальники несуть на ношах чоловіка до швидкої допомоги, поки за їхніми спинами горить багатоквартирний будинок. Постраждалого дістали з-під завалів квартири на першому поверсі після російського ракетного удару, який значною мірою зруйнував будівлю. Вибухи в районі тривали ще близько пів години.

Евакуація чоловіка з пошкодженого російською ракетою будинку в Харкові, 12 жовтня 2026 року / Фото: Mauricio Lima — The New York Times

Ще один кадр присвячений українському прикордоннику Єгору Бабенку, який 18 лютого репетирував виставу “Енеїда” в Театрі ветеранів у Києві. Під час російського обстрілу на Миколаївщині 9 березня 2022 року він зазнав тяжких опіків обличчя, голови та рук, ушкоджень дихальних шляхів і втратив усі пальці.

Нині Бабенко працює психологом у реабілітаційному центрі Titanium та виступає в театрі. У постановці за поемою Івана Котляревського ветерани використовують власний досвід, а ролі адаптують до фізичних можливостей кожного актора.

Єгор Бабенко під час репетиції “Енеїди” в Києві, 18 лютого 2026 року / Фото: Marylise Vigneau

Також TIME відзначив фотографію, зроблену 15 вересня в дитячій лікарні “Охматдит” у Києві. На ній Альона Василець сидить на лікарняному ліжку, а її мати Ірина обіймає 13-річну Вероніку Овчарову. Дівчата зустрілися після того, як обидві були поранені внаслідок удару російської авіабомби по Сумах. За інформацією TIME, Альоні, ймовірно, доведеться користуватися тростиною до кінця життя. Мати Вероніки та її п’ятирічна сестра Мілана загинули під час атаки.

Зустріч постраждалих від російського удару дівчат в “Охматдиті”, 15 вересня 2026 року / Фото: Johanna Maria Fritz — The New York Times

Ще один знімок із Києва належить українському фотографу Сергію Коровайному. На ньому жінка йде вулицею, оповитою димом від пожежі на продовольчому ринку та в торговельному центрі після російської повітряної атаки 24 травня.

Вулиця в центрі Києва після російського удару, 24 травня 2026 року / Фото: Serhii Korovayny

До сотні найкращих увійшла й робота фотографа Герда Людвіга, зроблена 13 березня на Чорнобильській АЕС. На знімку працівник у захисному одязі відкриває металеву кришку в сховищі відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1.

Об’єкт побудували у 1983–1986 роках. Відпрацьоване ядерне паливо там зберігається під водою для охолодження та захисту від радіації. На початку 2026 року у сховищі залишалося приблизно 16 тисяч відпрацьованих тепловидільних збірок, тоді як близько чверті початкового обсягу вже перемістили до сучасного сухого сховища СВЯП-2.

Працівник у сховищі відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС, 13 березня 2026 року / Фото: Gerd Ludwig

У TIME пояснили, що добірка відображає події року через документальну фотографію — від стихійних лих і суспільних протестів до воєн та особистих історій людей. Редакція наголосила, що головна цінність цих кадрів полягає в тому, що фотографи зафіксували реальні моменти, які відбувалися перед ними.