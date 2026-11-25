Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту на Закарпаття запропонував повернути скульптуру міфічного птаха турула на замок “Паланок” у Мукачеві, де з 2022 року встановлений український тризуб.

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розкритикував цю ініціативу, назвавши заміну українських національних символів іноземними небезпечним шляхом.

Під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Береговому Мадяр назвав турула важливим для угорців символом і висловив сподівання, що скульптуру повернуть на замок.

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“Це не коштує багато грошей, але є великим жестом”, — заявив угорський прем’єр.

Максим Жорін наголосив, що Україна має працювати з міжнародними партнерами задля підтримки та фінансування, але водночас повинна захищати власні національні символи.

“Головне, в пошуку тимчасових союзників не забути про своє. Особливо коли вони дозволяють собі настільки агресивну риторику по відношенню до наших національних символів”, — написав Жорін.

Він також виступив проти запровадження спеціальних умов для національних меншин і заміни української символіки іноземною.

“Вводити будь-які спеціальні умови для будь-яких меншин, тим більше прибирати українські символи, замінюючи їх іноземними — вкрай небезпечний шлях. Ми мали би навчитись робити висновки хоча би із власних помилок”, — зазначив військовий.

Чому на замку в Мукачеві встановили тризуб замість турула

Турул — міфічний птах, схожий на сокола або орла, який є одним із національних символів Угорщини. Він пов’язаний із легендами про походження угорського народу, а в XIX–XX століттях став також символом військової могутності Угорщини.

Бронзову скульптуру птаха встановили на одному з бастіонів Мукачівського замку “Паланок” у березні 2008 року. Вона важила близько 850 кг, мала два метри заввишки та чотириметровий розмах крил.

У жовтні 2022 року Мукачівська міська рада ухвалила рішення демонтувати турула та встановити на його місці малий Державний Герб України — тризуб.

Це рішення викликало протест угорської влади. Тодішній міністр закордонних справ Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України, а Будапешт згодом запровадив заборону на в’їзд для народного депутата Віктора Балоги, батька тодішнього міського голови Мукачева.

Станом на 25 листопада 2026 року офіційних рішень щодо повернення угорського символу на замок “Паланок” не оголошували.