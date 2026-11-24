24 листопада під час зустрічі в Ужгороді президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обговорили постачання газу й дизеля, розвиток транспортного сполучення та співпрацю в гуманітарному розмінуванні. За підсумками візиту Мадяр також оголосив про надання Україні медичного й енергетичного обладнання, ліків і транспортних засобів на мільярд форинтів.

Про це повідомили Володимир Зеленський та Петер Мадяр.

Зеленського назвав зустріч предметною: сторони визначили низку напрямів, у яких країни можуть посилити співпрацю. Зокрема, обговорили постачання газу та дизельного пального в Україну, а також розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями.

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Окрему увагу приділили спільним інфраструктурним проєктам. Йшлося про реконструкцію наявних пунктів пропуску на кордоні, відкриття нових переходів та запуск прямих поїздів між Україною й Угорщиною за новими маршрутами. Сторони також обговорили гуманітарне розмінування та розширення участі Угорщини у відповідній міжнародній коаліції.

Зеленський зазначив, що щодо всіх порушених питань є конкретні домовленості. Командам обох країн доручили опрацювати їх для оперативної реалізації.

Президент України подякував Мадяру за візит, підтримку України та засудження російської агресії.

Мадяр оголосив про допомогу Україні та закарпатським угорцям

Прем’єр-міністр Угорщини повідомив, що його країна надасть Україні медичне та енергетичне обладнання, медикаменти й транспортні засоби загальною вартістю один мільярд форинтів.

Уряд Угорщини також вирішив додатково спрямувати ще один мільярд форинтів із бюджету 2026 року на підтримку угорської громади Закарпаття. Для цього планують створити Фонд соціального розвитку імені Ілони Зріні.

Зеленський і Мадяр вшанували загиблих на Закарпатті

Під час візиту до Ужгорода Зеленський і Мадяр також вшанували пам’ять загиблих у війні українців та представників угорської громади неподалік пам’ятника Шандору Петефі. За словами угорського прем’єра, один із військовослужбовців угорського походження служив у морській піхоті та став одним із перших загиблих у російсько-українській війні у 2022 році.

Мадяр зазначив, що на місцевому кладовищі поховані щонайменше десятеро його співвітчизників.

Востаннє він відвідував це місце влітку 2024 року, коли повертався з Києва після відвідування дитячої лікарні, пошкодженої російським ударом.