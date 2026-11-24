Російська армія використовує мінікомп’ютери Nvidia Jetson Orin у дронах зі штучним інтелектом, які можуть самостійно обирати цілі та ухвалювати рішення про удар без участі оператора. Українські фахівці виявили такі пристрої в уламках безпілотників, які Росія застосовувала під час атак на Запоріжжя.

Про це пише The New York Times.

Співробітники української спецслужби показали журналістам дві системи наведення з пошкодженими компонентами Nvidia Jetson Orin. За даними української ППО, один із безпілотників із такою системою 6 липня атакував Запоріжжя, внаслідок чого загинули троє людей.

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Раніше дрони зі штучним інтелектом використовували ШІ переважно на завершальному етапі польоту для наведення на ціль в умовах радіоелектронного придушення. Однак остаточне рішення про удар залишалося за людиною.

Російські безпілотники, які випробовували в Запоріжжі з травня до липня, працювали інакше. За висновками українських слідчих, рішення про атаку повністю ухвалював комп’ютер Jetson Orin.

Такі системи навчили розпізнавати різні потенційні цілі, зокрема автозаправні станції. Саме до АЗС прямував дрон, унаслідок удару якого 6 липня загинули троє людей.

Міжнародний комітет Червоного Хреста та правозахисні організації виступають проти застосування зброї, яка самостійно знаходить і атакує цілі без участі людини.

Модуль Nvidia виявили також у російській ракеті

Українська воєнна розвідка повідомила, що мінікомп’ютер Nvidia Jetson знайшли також у новій російській ракеті С-71М “Монохром”, яку випробовували під час атак на Україну.

За оцінкою розвідки, пристрій міг використовуватися для наведення за допомогою штучного інтелекту.

Як комп’ютери Nvidia потрапили до Росії

У Nvidia пояснили, що Jetson Orin — цивільні мінікомп’ютери, розроблені для робототехніки та систем комп’ютерного зору. Їх продають студентам, розробникам і стартапам, а для військового застосування ці пристрої не призначені.

Компанія стверджує, що не продає комп’ютери серії Jetson у Росії. Водночас вони доступні на вторинному ринку, а відстежувати такі перепродажі Nvidia не може.

Американський уряд обмежує експорт до РФ продукції для військового використання.

На платі з чипом Nvidia, знайденій у російському дроні, було маркування “Made in China”. Як саме російські військові отримали ці пристрої, залишається невідомим.