Генеральний директор МАГАТЕ призначив своїм заступником російського чиновника Олексія Ферапонтова, проти якого Україна запровадила санкції через його причетність до легітимізації захоплення Запорізької АЕС. Міністерства закордонних справ та енергетики України висловили категоричний протест і вимагають негайно скасувати це призначення.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС та Міненерго України.

Олексій Ферапонтов обіймає посаду заступника керівника російської Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду (“Ростехнагляд”). Він причетний до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та встановлення над нею російського регуляторного контролю. Ще 12 лютого 2023 року Україна запровадила проти Ферапонтова персональні санкції указом президента №75/2023.

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У МЗС та Міненерго наголосили, що через російську окупацію Запорізька АЕС, найбільша атомна електростанція Європи, стала джерелом постійної загрози ядерній та радіаційній безпеці. А призначення представника російського органу, причетного до підриву принципів ядерної безпеки, на одну з найвищих посад у МАГАТЕ суперечить самому призначенню агентства.

Україна неодноразово попереджала керівництво МАГАТЕ про неприйнятність такого кадрового рішення як дипломатичними каналами, так і через публічні заяви керівників обох міністерств.

Це кадрове рішення суперечить принципам та стандартам, закріпленим у статті VII Статуту МАГАТЕ, яка визначає найвищі стандарти професійної компетентності та доброчесності першочерговими критеріями добору персоналу, а також гарантує незалежність Генерального директора та працівників Агентства від зовнішнього впливу — зазначають у відомствах.

Також українські міністерства вважають це рішення несумісним із духом і цілями резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної безпеки та гарантій в Україні.

“Міжнародна організація, покликана захищати світ від ядерних загроз, не може наділяти керівними повноваженнями представників державних структур, причетних до створення цих загроз”, — йдеться у заяві.

У МЗС та Міненерго назвали рішення генерального директора МАГАТЕ проявом інституційної слабкості, який підриває авторитет агентства, довіру до його неупередженості та створює небезпечний прецедент для міжнародної системи ядерної безпеки.

Україна закликала держави-члени МАГАТЕ, насамперед представників Ради керуючих, публічно оцінити призначення Ферапонтова та використати передбачені Статутом агентства механізми для перегляду цього рішення.