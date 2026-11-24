24 листопада нардепи підтримали дві постанови, які рекомендують уряду переглянути обмеження для роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги. Підприємствам пропонують дозволити продовжувати роботу за згодою працівників, навіть якщо на їхній території немає укриття.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За постанову №16191, яку внесли народні депутати Ігор Фріс і Тарас Батенко, проголосував 301 парламентар. Документ рекомендує Кабінету Міністрів дозволити підприємствам без тимчасових або постійних укриттів у приміщеннях чи на їхній території працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги за згодою працівників.

Реклама

Реклама

Ще одну постанову №16207, яка стосується перегляду умов роботи підприємств під час жовтого рівня повітряної загрози, підтримали 302 народні депутати.

Вона передбачає рекомендацію уряду дозволити підприємствам продовжувати роботу за умови письмової згоди співробітників. При цьому роботодавці мають повідомляти працівників і відвідувачів про повітряну тривогу, проводити інструктажі та забезпечувати заходи безпеки.

За словами Железняка, підприємець повинен сам вирішувати, чи продовжувати роботу під час жовтої тривоги, а працівник — чи припиняти роботу та йти в укриття.

За словами Железняка, представники всіх парламентських фракцій і груп розкритикували вимоги уряду та відведені на їх виконання строки. Зокрема, за чинними правилами підприємства мають до 4 грудня облаштувати укриття або безпечні простори, інакше з 5 грудня не зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Жовтий рівень повітряної тривоги в Україні означає загрозу застосування безпілотників. Червоний рівень оголошують у разі підвищеної або безпосередньої повітряної небезпеки — ракетної, балістичної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки.