Олійні заводи України один за одним зупиняють роботу: ще два підприємства припинили виробництво

Компанія “Дельта Вілмар Україна” зупинила всі виробничі потужності, зокрема олійноекстракційний завод в Одеській області. Рішення ухвалили 12 листопада через складну безпекову ситуацію та постійні аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє галузевий ресурс Latifundist.com із посиланням на керівництво компанії.

Також про тимчасове призупинення закупівлі та переробки насіння соняшнику оголосив олійноекстракційний завод “Потоки” у Дніпрі. Підприємство припиняє ці операції з 13 листопада. Причинами стали перебої з електропостачанням, складна безпекова ситуація та необхідність відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

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У компанії пояснили, що рішення ухвалили насамперед для забезпечення безпеки працівників і створення належних умов для подальшої роботи. Про відновлення виробництва та закупівлі сировини повідомлять додатково.

Нагадаємо, 12 листопада компанія “Кернел” повідомила про припинення роботи всіх своїх олійноекстракційних заводів через складну ситуацію в енергосистемі та безпекові ризики.

Також після атаки російських дронів зупинився Ніжинський жиркомбінат.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло про зупинку виробництва компанією “Віктор і К”, яка випускає продукцію під торговою маркою “Королівський смак”. Підприємство оголосило про припинення закупівлі всіх видів олійних культур і скорочення персоналу через постійні перебої з електропостачанням та загрозу російських ракетних і дронових ударів.