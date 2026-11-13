Марченко відправили за ґрати: суд залишив вирок нардепці, яка викидала долари через паркан

13 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила народній депутатці Людмилі Марченко два роки ув’язнення за зловживання впливом. Її взяли під варту в залі суду.

Про це повідомляє Суспільне.

Водночас суд пом’якшив покарання колишній помічниці депутатки Анастасії Колеснік. Замість двох років позбавлення волі їй призначили штраф у розмірі 93 500 гривень. Також залишили заборону протягом трьох років обіймати посади в організаціях, пов’язаних з оформленням дозволів на виїзд громадян з України.

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Перед оголошенням рішення Марченко не визнала провини та просила скасувати вирок. Вона наполягала, що гроші, які отримувала її помічниця, були платою за організацію виїзду за кордон, а не за вплив на посадовців.

“Але погодження документів і обіцянка неправомірного впливу на посадових осіб — це абсолютно різні речі. Прошу суд не ототожнювати їх”, — заявила Марченко.

Депутатка також стверджувала, що сторона обвинувачення не надала доказів її впливу на посадовців Київської обласної військової адміністрації. Вона просила апеляційний суд виправдати її та закрити кримінальне провадження.

Колеснік у своєму останньому слові просила не позбавляти її волі, посилаючись на каяття, виховання двох малолітніх дітей та вагітність.

Апеляційні скарги Марченко суд залишив без задоволення. Вона має три місяці на оскарження вироку у Верховному Суді.

За що засудили Марченко

У березні 2026 року ВАКС визнав Марченко та Колеснік винними у зловживанні впливом і призначив кожній по два роки позбавлення волі.

За даними слідства, депутатка та її помічниця за грошову винагороду обіцяли громадянам забезпечити дозволи на виїзд за кордон і внесення відповідних даних до системи “Шлях”.

У 2023 році Марченко та її помічницю викрили на отриманні 11,3 тисячі доларів за обіцянку вплинути на оформлення дозволів на виїзд чоловіків за кордон. Тоді НАБУ оприлюднило відео, на якому депутатка викидала долари через паркан свого будинку.