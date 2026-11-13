У Запоріжжі вже 30 поранених після удару РФ по будинках, серед них шестеро дітей

13 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, кількість поранених зросла до 30 людей, серед них шестеро дітей.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Російські війська завдали ударів по місту керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню.
За попередніми даними, одна з авіабомб влучила у промисловий об’єкт. З-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло 46-річного чоловіка.
Снаряди РСЗВ влучили у багатоквартирні будинки. Серед 30 поранених — шестеро дітей.
На місцях триває ліквідація наслідків.