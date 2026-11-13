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У Запоріжжі після російського удару горіли квартири та автомобілі: постраждали 25 людей

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У Запоріжжі вже 30 поранених після удару РФ по будинках, серед них шестеро дітей

За попередніми даними, одна з авіабомб влучила у промисловий об’єкт. З-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло 46-річного чоловіка.

Про це повідомили в Національній поліції України .

13 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, кількість поранених зросла до 30 людей, серед них шестеро дітей.