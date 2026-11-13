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        У Запоріжжі вже 30 поранених після удару РФ по будинках, серед них шестеро дітей

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2026 16:22
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        Місце обстрілу у Запоріжжі 13 листопада / Фото: Нацполіція
        Місце обстрілу у Запоріжжі 13 листопада / Фото: Нацполіція

        13 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, кількість поранених зросла до 30 людей, серед них шестеро дітей.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Російські війська завдали ударів по місту керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню.

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        За попередніми даними, одна з авіабомб влучила у промисловий об’єкт. З-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіло 46-річного чоловіка.

        Снаряди РСЗВ влучили у багатоквартирні будинки. Серед 30 поранених — шестеро дітей.  

        На місцях триває ліквідація наслідків.


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