У Запоріжжі після російського удару горіли квартири та автомобілі: постраждали 25 людей

13 листопада російські війська завдали удару по житлових будинках у Запоріжжі. Постраждали 25 людей, серед них шестеро дітей.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА та ДСНС України.

У Космічному районі міста російський удар пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок. У ньому зазнали пошкоджень квартири на трьох поверхах, виникли пожежі у квартирах на другому та третьому поверхах. Також загорілися автомобілі у дворі.

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За іншою адресою пошкоджено квартири та фасад ще однієї п’ятиповерхівки.

Психологи ДСНС надали допомогу 23 людям, зокрема двом дітям.

Рятувально-пошукові роботи на місці удару завершено.