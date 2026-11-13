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        У Запоріжжі після російського удару горіли квартири та автомобілі: постраждали 25 людей

        Галина Шподарева
        13 Листопада 2026 14:49
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        25 людей пострадлали внаслідок удару РФ по будинках у Запоріжжі / Фото: ДСНС
        25 людей пострадлали внаслідок удару РФ по будинках у Запоріжжі / Фото: ДСНС

        13 листопада російські війська завдали удару по житлових будинках у Запоріжжі. Постраждали 25 людей, серед них шестеро дітей.

        Про це повідомили в Запорізькій ОВА та ДСНС України.

        У Космічному районі міста російський удар пошкодив п’ятиповерховий житловий будинок. У ньому зазнали пошкоджень квартири на трьох поверхах, виникли пожежі у квартирах на другому та третьому поверхах. Також загорілися автомобілі у дворі.

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        За іншою адресою пошкоджено квартири та фасад ще однієї п’ятиповерхівки.

        Психологи ДСНС надали допомогу 23 людям, зокрема двом дітям.

        Рятувально-пошукові роботи на місці удару завершено.

        Рятувальники та медики на місці удару по будинках у Запоріжжі / Фото: ДСНС

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