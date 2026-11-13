У Москві підірвали автомобіль колишнього прессекретаря Азарова: він тяжко поранений

У московському районі Чертаново вибухнув автомобіль Сергія Заворотного, який раніше працював у команді колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. За даними російських ЗМІ, чоловік зазнав тяжких поранень.

Про це повідомляє Mash.

За інформацією видання, вибух стався на Кіровоградській вулиці, коли автомобіль рухався. Саморобний вибуховий пристрій нібито був закріплений на днищі з боку водія.

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Спочатку Mash повідомляв про вибух автомобіля Lexus, однак пізніше уточнив, що йдеться про позашляховик Toyota Fortuner.

За даними російського медіа, за кермом перебував Сергій Заворотний. Після вибуху він дістав тяжкі поранення.

Mash називає Заворотного публіцистом, кандидатом історичних наук і фахівцем у сфері медіа та політики. За даними видання, до 2004 року він працював у Держдумі Росії, а згодом був прессекретарем Миколи Азарова.

Обставини вибуху та інші подробиці події наразі не повідомляються.