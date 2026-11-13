Росія втратила за добу 2590 військових і понад 1100 безпілотників

За минулу добу Сили оборони України знищили близько 2590 російських військових. Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 618 920 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За добу Росія втратила:
- 2590 військових;
- 1 танк;
- 11 бойових броньованих машин;
- 44 артилерійські системи;
- 2 РСЗВ;
- 6 наземних робототехнічних комплексів;
- 1160 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 469 автомобілів та автоцистерн;
- 6 одиниць спеціальної техніки.
Станом на 13 листопада загальні втрати російської армії становлять близько 1 618 920 військових, 12 472 танки, 25 731 бойову броньовану машину, 52 322 артилерійські системи та 2271 РСЗВ.
Також Росія втратила 1756 засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3136 наземних робототехнічних комплексів, 607 083 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 5196 крилатих ракет.
Крім того, знищено 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 174 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4905 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.