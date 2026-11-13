Росія втратила за добу 2590 військових і понад 1100 безпілотників

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Крім того, знищено 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 174 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4905 одиниць спеціальної техніки.

Станом на 13 листопада загальні втрати російської армії становлять близько 1 618 920 військових, 12 472 танки, 25 731 бойову броньовану машину, 52 322 артилерійські системи та 2271 РСЗВ.

За минулу добу Сили оборони України знищили близько 2590 російських військових. Загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 618 920 осіб.