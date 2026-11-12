Найбільший обмін полоненими та участь Європи: Зеленський розкрив результати переговорів зі США

Після завершення переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку найбільшого обміну військовополоненими. Також сторони обговорили повноцінну участь Європи в наступних мирних переговорах щодо завершення війни.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції на військовій авіабазі в Ірландії.

“Найбільший результат — повернення полонених, це буде найбільший обмін. Друге — великий успіх американської сторони — щодо європейців, наступного разу європейці будуть за столом переговорів”, — сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що, за словами Віткоффа та Кушнера, майбутній обмін військовополоненими стане найбільшим. Він наголосив, що українські військові повернуться додому, та подякував усім учасникам переговорного процесу.

Зеленський також позитивно оцінив результати попередніх переговорів в Абу-Дабі. За його словами, важливим досягненням стало відновлення тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією.

Джаред Кушнер повідомив, що Володимир Путін погодився на участь європейських представників у переговорах щодо завершення війни.

“Ми не можемо укласти цю угоду без участі європейців за столом переговорів. Ми говорили Путіну, що вважаємо це дуже важливим. Люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. Саме це ми чуємо від людей”, — заявив Кушнер.

Кушнер висловився й щодо перспектив повоєнного відновлення України.

“Потенціал України неймовірний. Плани на післявоєнний період, над якими ми працюємо, справді неймовірні”, — зазначив американський переговорник.

Зеленський уточнив, що на наступній зустрічі європейці будуть повноцінними учасниками переговорів, а не долучатимуться лише до окремих консультацій.

“Вони матимуть голос. Це важливо для нас, тому що війна відбувається в Європі”, — наголосив президент.

За його словами, присутність європейських партнерів за столом переговорів необхідна для обговорення гарантій безпеки та майбутнього України.

Зеленський також повідомив, що сторони працюватимуть над організацією наступної зустрічі переговорних команд найближчим часом.