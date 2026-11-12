Угода Трампа з Путіним буксує: російський дизель не знаходить покупців у США

Угода президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального до США зіткнулася з проблемою пошуку покупців. Попри зусилля американської адміністрації, жоден покупець досі публічно не підтвердив готовності прийняти вантажі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп оголосив про домовленість із Путіним у жовтні. Вона передбачала постачання близько 36 млн барелів дизельного пального до США та інших країн у межах ширших зусиль зі зниження цін на енергоносії, які значно зросли через війну в Ірані.

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Білий дім продовжує підтримувати домовленість, попри критику з боку республіканців і демократів. Однак нафтові трейдери та аналітики дедалі більше сумніваються, що хоча б одне з чотирьох суден, які, за твердженням Росії, перевозять дизельне пальне, розвантажиться у США.

Попри зусилля адміністрації Трампа, досі жоден покупець у США публічно не підтвердив готовності прийняти російське дизельне пальне. Кілька сировинних трейдерів та інших потенційних покупців відмовилися розглядати імпорт через високі юридичні та репутаційні ризики. Зокрема, одна з найбільших американських нафтопереробних компаній Phillips 66 прямо заявила, що не має наміру купувати російський дизель. Тим часом пальне вже почали пропонувати бразильським дистриб’юторам.

“Наскільки ми розуміємо, приватні компанії дуже неохоче погоджуються працювати з цими партіями російського дизельного пального через значні юридичні та репутаційні ризики”, — заявив засновник і президент Rapidan Energy Group Боб Макнеллі.

Особливі побоювання викликає правова невизначеність. Компанії сумніваються, що дозвіл на виняток із санкцій, виданий Міністерством фінансів США 9 жовтня, має перевагу над законом 2022 року, який забороняє імпорт російської нафти та нафтопродуктів.