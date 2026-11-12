Подробиці стрілянини у Вашингтоні: чоловік відкрив вогонь у спортзалі, є загиблий та поранені

12 листопада у Вашингтоні неподалік Білого дому чоловік влаштував стрілянину в спортзалі, після чого забарикадувався у квартирі житлового будинку. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією поліції Вашингтона, стрілянина почалася незадовго до 8:00 за місцевим часом. Інцидент стався в районі Логан-Серкл приблизно за 1,6 км на північний схід від Білого дому.

Реклама

Реклама

Після стрілянини в спортзалі нападник сховався у квартирі на сьомому поверсі сусіднього житлового будинку. Переговорникам вдалося встановити з ним контакт, однак приблизно за годину вони почули постріл.

Правоохоронці увійшли до квартири та виявили підозрюваного з вогнепальним пораненням, яке він, за даними поліції, завдав собі сам.

На момент заяви поліції стан нападника залишався невідомим. Водночас NBC і Fox News із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили про його смерть. Один із чотирьох поранених перебуває у критичному стані.

Поліція припускає, що підозрюваний проживав у квартирі, де забарикадувався, та був відвідувачем спортзалу, в якому почалася стрілянина.