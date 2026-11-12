        Кримінал

        Подробиці стрілянини у Вашингтоні: чоловік відкрив вогонь у спортзалі, є загиблий та поранені

        Галина Шподарева
        12 Листопада 2026 19:00
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        Поліція на місці стрілянини у Вашингтоні, 12 листопада 2026 року / Фото: Reuters
        Поліція на місці стрілянини у Вашингтоні, 12 листопада 2026 року / Фото: Reuters

        12 листопада у Вашингтоні неподалік Білого дому чоловік влаштував стрілянину в спортзалі, після чого забарикадувався у квартирі житлового будинку. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

        Про це повідомляє Reuters.

        За інформацією поліції Вашингтона, стрілянина почалася незадовго до 8:00 за місцевим часом. Інцидент стався в районі Логан-Серкл приблизно за 1,6 км на північний схід від Білого дому.  

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        Після стрілянини в спортзалі нападник сховався у квартирі на сьомому поверсі сусіднього житлового будинку. Переговорникам вдалося встановити з ним контакт, однак приблизно за годину вони почули постріл.

        Правоохоронці увійшли до квартири та виявили підозрюваного з вогнепальним пораненням, яке він, за даними поліції, завдав собі сам.

        На момент заяви поліції стан нападника залишався невідомим. Водночас NBC і Fox News із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили про його смерть. Один із чотирьох поранених перебуває у критичному стані.

        Поліція припускає, що підозрюваний проживав у квартирі, де забарикадувався, та був відвідувачем спортзалу, в якому почалася стрілянина.


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