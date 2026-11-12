Путін заговорив про гуманітарну місію в Костянтинівці: в ОП попередили про приховану загрозу

В Офісі президента України припустили, що Росія може використати запропоновану Володимиром Путіним “гуманітарну місію” в Костянтинівці Донецької області для введення військових. Радник президента Дмитро Литвин нагадав про дії росіян під прикриттям аналогічної операції в Олешках.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на коментар Дмитра Литвина.

“Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі”, — сказав Литвин.

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Нагадаємо, 12 листопада під час зустрічі з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі Путін заявив, що Росія контролює Костянтинівку, та запропонував організувати гуманітарну місію за прикладом Олешок.

За його словами, російська сторона готова гарантувати безпеку місії, а її організацією могли б зайнятися уповноважені з прав людини України та РФ.

Путін також заявив, що Росії знадобиться п’ять діб для розмінування території поблизу Костянтинівки. Він додав, що якщо Київ вважає місто під своїм контролем, то має забезпечити безпеку гуманітарної місії зі свого боку.