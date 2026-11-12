У Києві водолази дістали з Дніпра уламки російського дрона: відео підводної операції

У Києві водолази ДСНС вилучили з Дніпра залишки російського безпілотника, які впали у воду після ударів 11 листопада в Оболонському районі. Для пошуку уламків фахівці обстежили близько 2000 кв. м дна річки.

Про це повідомили в ДСНС України.

До робіт залучили водолазів групи піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

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Фахівці підняли на поверхню всі виявлені уламки безпілотника. Залишки дрона, які були безпечними, перевезли до спеціально визначеного місця для подальшого знищення.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 безпілотниками різних типів, зокрема 91 реактивним. За даними Повітряних сил, ППО збила або подавила 144 дрони.

Наступної ночі, 12 листопада, Росія застосувала балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23/С-400, протикорабельні ракети “Циркон” та 123 безпілотники, серед яких 73 реактивні. Українська ППО збила або подавила 94 повітряні цілі.